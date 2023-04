En campaña llegan rápido las “soluciones”

En el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, el periodista Eduardo Pérez* se refirió a la campaña electoral en Misiones: “hay muchos candidatos que no sabemos que piensan y no se trata sobre gigantografía, sino de recorrer, está muy piola la campaña. Para la sociedad es un bajón porque no conoce las alternativas que hay”, expresó.

“Hugo (Passalacqua) y Lucas (Romero Spinelli) llenaron los pueblos de gigantografías, del resto nada, ni de Juntos por el Cambio, solo renovación. Falta 27 días y no se ve nada”, agregó.

Por otra parte, se refirió a que, en época de elecciones, las soluciones a los antiguos reclamos llegan, como es el caso de la Escuela Nº 238 de Posadas. “A un mes de las elecciones suelen haber muchas entregas, inauguraciones, muy solidarios”.

“En esta época se solucionan las cosas por arte de magia, aparecen las entregas de los arreglos”, se refirió Pérez a los reclamos hechos por padres de la escuela 238, quienes finalmente este lunes retomaron las clases.

“30 días de las elecciones hacen los arreglos. Hay que aprovechar esta época y no olvidar los cinco años que estuvieron ‘peludeando’”, declaró.

“Pregunto: “por qué no hacen antes? Así son mejores personas y la gente está mucho más feliz”, cuestionó.