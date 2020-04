Está pasando: se derrumba de a poco la cuarentena

Ese ciudadano responsable empezó a trabajar, más allá de las disposiciones y los decretos.



La gente en las calles y los comercios clausurados son la evidencia.



Y no hablamos ahora de aquellos irresponsables que jamás quisieron respetar a los demás, sino de cientos de misioneros que ya no pueden más.



Es un gran riesgo sanitario, pero es real. Nos guste o no, está pasando.



Quizás sea la confianza que produce el blindaje sanitario de la provincia que, por el momento, es exitoso.



Es un desafío para el Estado que ya empezó a solicitar excepciones extras al presidente de la nación, pero cada vez son más los que solicitan poder salir a trabajar.



Se debe encontrar una salida, analizando detenidamente todas las situaciones por la que atraviesa el ciudadano, pero al mismo tiempo, la sociedad no debe subestimar a la enfermedad.



Es una obligación de ambas partes, por el bien de todos en general.

Eduardo Pérez para Misiones Cuatro