Editorial: nadie le da bola a las redes sociales. Por Pablo Perez Paladino

La presidencia de Alberto Fernández ha llegado a su fin. En las últimas semanas

comenzó el proceso de transición entre su gobierno saliente y el entrante del

presidente electo Javier Milei. Son días vertiginosos en donde decenas de futuros

funcionarios -que aún no fueron nombrados oficialmente- recorren diferentes

oficinas públicas para reunirse con quienes ejercen esos cargos hasta el 10 de

diciembre y conocer cuál va a ser la “herencia recibida”.



Pasaron 40 años de democracia en los que hubo 6 transiciones de presidentes.

Sin embargo, aún queda pendiente fijar una hoja de ruta que lleve adelante

procesos ordenados, metódicos y planificados de transición. Lo “normal” sigue

siendo que todas las áreas de gobierno dejan lo que pueden o lo que quieren, y

los nuevos funcionarios llegan con muy poca experiencia y conocimiento de sus

“botoneras”.



En ese proceso de transición, cada ministerio y organismo tiene sus propias

particularidades, pero hay una temática que cruza a todas las áreas por igual: las

redes sociales.



Muchos recordarán, en relación a esto último, un hecho lamentable y novedoso

que sucedió hace unos años durante la transición entre los presidentes Cristina

Fernandez y Mauricio Macri. Quien administraba la cuenta oficial de Facebook y

Twitter “@CasaRosada” se adueñó de ella y se la llevó a su casa. Literal. Decidió

que todos esos contenidos publicados durante la gestión de CFK eran parte de

su patrimonio. Cambió el nombre de usuario y, a partir de ese momento, una

cuenta oficial, patrimonio del Estado, se “privatizó” y quedó a merced de la

decisión unilateral de un ciudadano. No solo no hubo continuidad en “la voz

oficial” del gobierno de la Nación en redes sociales, sino que esos contenidos de

comunicación institucional ya no existen. Todos esos años de interacción con los

ciudadanos se perdieron.



En 2016, durante mi gestión como director de comunicación del Ministerio del

Interior, Obras Públicas y Vivienda, comencé a trabajar en un proyecto que le dé

un marco institucional al traspaso de los canales de comunicación oficiales del

gobierno. Una hoja de ruta que otorgue entidad a los activos digitales y evite

situaciones como la mencionada anteriormente en las que una persona pueda

llevarse sus claves y contenidos. Durante más de 3 años trabajamos con un

equipo interdisciplinario que incluyó diferentes áreas de gobierno y a las mismas

empresas de redes sociales. Fue un proceso de mucha discusión, debate y

aprendizaje. Salvo el antecedente de la transición entre Barack Obama y Donald

Trump en Estados Unidos en 2017, no encontramos que ningún otro país haya

trabajado esta temática de manera tan seria y profunda con actores del ámbito

público, privado, académico y del tercer sector.



Finalmente, en octubre del 2019 finalizamos el proyecto. Desarrollamos una hoja

de ruta para que todas las áreas de gobierno puedan realizar ordenadamente el

traspaso de las cuentas oficiales. Una serie de instrucciones y recomendaciones

para conservar sus contenidos en el que se detalla cómo debe ser la transición y

“el cambio de mando” entre los funcionarios que salen y los que entran.



Los primeros días de diciembre de ese año, todas las áreas de comunicación de

ministerios, organismos, secretarías y subsecretarías empezaron a llevar adelante

este proceso. Fue algo inédito e innovador. Por primera vez en la historia de

nuestro país, se realizó una transición de los activos digitales de los gobiernos.

Me tocó formar parte del traspaso de la cuenta de @CasaRosada. Fue un

procedimiento ordenado en el que se pudieron conservar los contenidos

existentes y, al mismo tiempo, darle continuidad al nuevo gobierno para que

rápidamente pudiera hacerse cargo de su administración.



Hace pocos meses la Provincia de Córdoba sancionó una ley pionera en el

traspaso de activos digitales, que es de la autoría de la legisladora Silvia Paleo.

Sin embargo, en estos 4 años lamentablemente no vimos ningún avance a nivel

nacional.



Como sucede en otros ámbitos de nuestra joven democracia, necesitamos fijar

reglas claras de verdad, que vayan más allá de las recomendaciones, para que

estas transiciones se hagan de manera ordenada. La puesta en valor del

contenido digital expresado a través de los canales oficiales son fundamentales

no solo para conocer la comunicación de un gobierno, sino también para

conservar el diálogo con sus ciudadanos.