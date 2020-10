¿Pesimismo o realidad?

En Misiones finalmente se puso en marcha el servicio metropolitano de tren de pasajeros que unirá las localidades misioneras de Posadas con Garupá.

Para la inauguración y ante una de las pocas posibilidades de capitalizar la comunicación de un hecho positivo en plena pandemia producto del Covid-19. De esa manera llegaron a la provincia el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y también estuvo gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad y otros funcionarios de Misiones.

No hay duda que el funcionamiento del servicio de tren beneficiará a distintos sectores de la sociedad misionera.

Y por otro lado, también puede ser entendido e interpretado como una nueva posibilidad directa que tuvo el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, para convertirse en un “reclamador serial” y reiterar el pedido ante las autoridades nacionales, marcándoles el camino y las necesidad imperiosa de un sistema impositivo diferencial para el territorio misionero. Hecho que de concretarse en realidad daría mayor competitividad en lo económico con los países limítrofes y así poder emprender un desarrollo en cuanto a la economía local.

Durante la visita de Sergio Massa y Mario Meoni, se realizó el anunció de una primera inversión que hará el Gobierno Nacional en maquinarias y que permitirá finalmente la operatividad del Puerto Posadas. Otra buena noticia para los misioneros si pensamos en la producción y la exportación.

Aunque lo que podría haber sido interpretado como un hecho contundente y signado por una impronta con aires de cierta felicidad para el Gobierno Provincial, también tuvo reapariciones pálidas y poco afortunadas de funcionarios que hasta el momento brillaron por su ausencia sin logros y sin objetivos claros. Ese es el caso del ministro de Industria, Luis Lichowski, quien hace un largo período mantiene un bajo perfil para evitar la exposición de sus escasos y pobres logros al frente de un organismo creado durante el mandato del ex gobernador misionero, Hugo Passalacqua.

Motivos suficientes para no darle micrófono durante el desarrollo del evento, dado que ambos logros, tanto el tren como las inversiones que llegarán desde Nación para el Puerto de Posadas, nada han tenido que ver con su gestión.

Tal vez no pretendió tomar la palabra para no explicar por qué otros funcionarios son los que deben gestionar y concretar parte de lo que debería ser su labor. O, pero aún, no quería brindar explicaciones sobre lo beneficioso que será para su propio emprendimiento y criadero de cerdos que poseen sobre 75 hectáreas en la localidad de Santa Ana. Lo concreto es que en cuatro años al frente del sector industrial misionero, no pudo conseguir ni una sola empresa privada para que invierta en la operatividad del Puerto de Posadas. ¿La exportación es su próximo negocio?

Por otro lado, si analizamos los números se ven las acciones y también las inacciones de un Gobierno Nacional que vacila, titubea, y como si fuera poco, debe enfrentar un callejón sin salida el presidente Alberto Fernández. Ya que, pesar de que intente gobernar, sin una oposición destructiva delante, el peor enemigo de Alberto son sus propios socios políticos del Frente de Todos.

Durante los últimas días, integrantes y simpatizantes de dicho frente electoral han criticado públicamente al presidente de manera feroz por decisiones que ha tomado, la polémica Hebe de Bonafini, titular de Abuelas de Plaza de Mayo salió a criticar la decisión del Gobierno Nacional de condenar la violación a los DDHH en Venezuela en la ONU y hasta les pidió disculpas públicas, en nombre de “millones de argentinos”, a Nicolás Maduro como al pueblo del país sudamericano.

“Más que nada les quiero pedir perdón al pueblo de Venezuela, a Maduro y también a Néstor y a Chávez, porque Chávez nos dio una mano cuando nadie nos daba. Nos dio dinero”, dijo Hebe. ¿Se acordó de las valijas de Antonini Willson?

En otro orden, los datos reales marcan que la Pobreza en Argentina está por encima del 41 por ciento.

Y que el Banco Nación mantuvo durante las últimas jornadas, la cotización de dólar minorista en 82 pesos, al tiempo que el dólar ahorro -con el Impuesto PAIS del 30% y la percepción del 35% a cuenta de Ganancias o Bienes Personales- por eso mismo el dólar llegó a ofrecerse al público a $136,60. Mientras que el dólar blue superó los 165 pesos.

Provocando una profundización devaluación de las jubilaciones, ya que una Jubilación Mínima es de 18 mil pesos y la canasta básica para un jubilado argentino supera los 45 mil pesos.

Y como si la turbulencia económica que atraviesa el país no alcanzara, Argentina ingresó en el ranking como el sexto país en el mundo con más infectados de COVID.

Esto es ¿Pesimismo o la realidad de Argentina?