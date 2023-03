Polémico mensaje en agasajo por el Día de la Mujer: “son el baluarte de la casa”

Este viernes, en el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, Eduardo Pérez* se refirió al agasajo por el Día de Mujer que hizo el intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa, quien además acumula dos denuncias por violencia de género que le hicieron dos periodistas de esa localidad.

“Hubo festejos y también de lo que venimos hablando ayer lo del acting, puesta en escena del show que tiene que ver con la campaña política”, dijo el periodista.

Y agregó: “en el gobierno también la mujer, pero el candidato varón y la lista la encabeza un hombre, después viene una mujer porque la ley lo obliga, el rol de la mujer emprendedora y regalan una máquina de coser”.

“Las mujeres no necesitan ese tipo de homenaje me parece a mí, necesitan un buen gobierno, la oportunidad de tener su trabajo, no que le hagan regalos. Lo que necesita en el fondo es un gobierno que les permita y les genere las condiciones socioeconómicas necesaria para que esa familia acceda a un trabajo digno”, expresó.

Asimismo, se refirió al discurso que dio Claudio Filippa en el día de la mujer. “Felicitaciones a las mujeres porque son el baluarte de la casa, son las que traen a la vida a los bebés”, dijo el jefe comunal.

“El lugar que ocupa la mujer para Filippa es la casa”, reflexionó el comunicador