Los posadeños opinan sobre la posible reducción de la jornada laboral

Entre las opiniones recopiladas, hubo quienes expresaron su apoyo a la idea de una jornada laboral más corta. Uno de los entrevistados comentó: “Estoy de acuerdo. Así les queda tiempo a los trabajadores para otras actividades, seguir estudiando o tener otro emprendimiento”.

Otra persona mencionó que la reducción de la jornada laboral sería bienvenida si no afecta los ingresos de los trabajadores: “Me parece perfecto si se gana lo mismo. Yo estoy en casa de familia y no pagan muy bien las horas”.

Por otro lado, algunos posadeños enfatizaron la importancia del tiempo libre y el bienestar de los trabajadores. Uno de ellos comentó: “Me parece bárbaro. Los trabajadores deberíamos tener más tiempo para disfrutar de la vida”. Otro entrevistado agregó: “Aportaría a la salud de la gente, al turismo, esparcimiento. Hoy estamos muy expuestos a lo que nos está pasando”.

Sin embargo, también hubo voces críticas. Algunos ciudadanos consideraron que la reducción de la jornada laboral no sería suficiente y que es necesario abordar problemas salariales más amplios. Uno de ellos expresó: “Reducir horas laborales no. Tienen que reforzar el salario del trabajador y darle estabilidad. No coincido. Siempre buscan sacarse de encima la realidad. El trabajador debe ganar como corresponde”.