¿Qué parte del NO, no entendés?

¿Eso todos entendemos no?. Entonces, ¿por qué resulta tan difícil comprender los alcances de la cuarentena obligatoria?



No se puede salir, hay que evitar el contagio y la circulación de un virus mortal. NO, significa NO.



Aquí van unos números: hagamos de cuenta que hablamos de plata, así prestamos atención.



Ayer, en un solo día, murieron 665 personas enfermas de coronavirus en España, un total de 4000 muertes en ese país.



Otros números, más cercanos: 117 casos nuevos de coronavirus se confirmaron ayer en Argentina, en plena cuarentena, un total de 502 personas hasta el momento se enfermaron y 8 murieron.



Más cifras, por el momento, en Misiones no se registran casos positivos de la enfermedad y hay 2 sospechosos en estudio.



Estos números de Misiones son los únicos datos alentadores por el momento, pero, no es una victoria, esto recién empieza y a este ritmo no se podrá mantener el invicto durante mucho más tiempo. Lamentablemente.



¿Por qué? en estos primeros días de cuarentena en la provincia, la policía tuvo que demorar a más de mas de 1100 personas por violar la prohibición de circular.



Esa cifra si que es alarmante también. Es increíble, hablamos de una enfermedad que mata cientos de personas por día, pero, en la provincia todavía hay irresponsables que pareciera no tomar dimensión del drama.



A este ritmo, con cientos de misioneros irresponsables, nos dirigimos inevitablemente al precipicio. Van a empezar a registrarse contagios en la tierra colorada.



A partir, de ahí, quizás, con los hospitales desbordados y con caos sanitario, algunos se preocupen por algo más que el pago de un bono. Pero lamentablemente, algunos quizás no lleguen ni a cobrarlo.

Por Eduardo Pérez, periodista de Misiones Cuatro

Seguinos en Google Noticias, entrá acá y dale click a la estrellita!

Unite al canal de Telegram de Misiones Cuatro, click acá!