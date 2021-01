Siguiendo con la Línea de “A los que Critican no”

Pensamos que tendríamos un Gobierno Provincial que iniciaba el 10 de diciembre de 2019, con mayor apertura, más amplio y de fácil acceso. Que no haría diferencia entre los medios de comunicación con pauta oficial y aquellos que piensan diferente y brindan espacio a aquellos ciudadanos sin voz, que cuentan lo que la gente necesita o visualizan aquello que algunos funcionarios de segunda o tercera línea tratan de ocultar.

Una y otra vez vemos el ocultamiento desde el Gobierno Renovador. La invitación a participar de las conferencias, o el acceso a anuncios que son de utilidad informativa para todos, están marcados por una indiscutible discriminación entre líneas editoriales.

Una y otra vez, vemos cómo los e-mails llegan demasiado tarde, o bien las gacetillas 10 hs después o llegan cuando han pasado 10 minutos del horario de ingreso a las conferencias.

Todos tenemos el derecho a informarnos, todos debemos conocer lo que sucede en el Gobierno, sus acciones y decisiones. También somos parte de los misioneros y todos los funcionarios trabajan para esta tierra colorada.

¿Hasta cuándo deberemos vislumbrar en silencio, la inutilidad de la Subsecretaría de Comunicación y Vínculo Ciudadano Gobierno de Misiones, que así se hace llamar VÍNCULO CIUDADANO?

¿Hasta cuándo van a ocultar o tardar en dar la información en tiempo y forma a todos los medios de comunicación por igual?, ¿Sobre todo a los que llevan muchos años trabajando, generando trabajo y aportando en la Provincia?

Me olvidaba, el derecho a la información pública, no rige para todos. Para los que CRITICAN, NO.