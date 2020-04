Banco Macro atenderá este lunes a jubilados con DNI terminados en 4 y 5

Este lunes, el Banco Macro informó que atenderá por ventanilla a jubilados y pensionados con documentos terminados en 4 y 5.

En tanto, para el martes 7 de abril será el turno para beneficiarios de pensiones no contributivas de marzo, quienes posean DNI con terminación 6,7 y 8.

Para pensiones no contributivas correspondientes a abril, se liquidará este lunes a personas con documentos terminados en 4 y 5. Mientras que el martes, será para aquellos con DNI terminados en 6,7,8 y 9.

La entidad bancaria aclaró que en caso de no poder asistir al día asignado, se podrá concurrir en las jornadas posteriores.

Por último, Banco Macro solicitó a los clientes que no estan alcazados por la normativa no concurrir a las sucursales ya que solamente serán atendidos los jubilados y pensionados que no cuenten con la tarjeta de débito.