Según reveló a MisionesCuatro, el subjefe de la Policía de Misiones, Carlos Merlo, avanza la investigación del asesinato de Pablo Martín Arredondo (37), quien fuera salvajemente golpeado y estrangulado en un departamento sobre calle Colón, frente al Colegio Roque González la semana pasada. Merlo confirmó que un joven de 25 años fue detenido y está a disposición del juez de instrucción nro. 3, Fernando Verón. Al tiempo que añadió que los otros tres sospechosos o implicados –uno de ellos es una mujer-, ya están identificados. “Se busca la detención de otras tres personas que estarían implicados o tendrían datos (sobre el crimen)”, consideró el comisario.