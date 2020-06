Crimen de Romina: aseguran que uno de los detenidos es inocente

GARUPÁ. “Estoy segura de que él no fue, estuvo toda la noche (y mañana) conmigo y mis hijos”, aseguró Vanesa, la pareja de “Esteban”, uno de los cuatro detenidos por el asalto y asesinato de Romina Rodríguez (35), la sargento de la policía ultimada el pasado 2 de Junio en su vivienda en el barrio Horacio Quiroga.

Según la joven, que está embarazada y tiene tres hijos con el detenido, no hay posibilidad de que haya participado en el crimen, porque en la noche previa al hecho, ella no se encontraba bien y él, la acompañó toda la noche. Y en la mañana, al despertarse, personal de la Brigada llegó a su vivienda para pedirle una declaración en la Seccional Quinta de Garupá y “ya no lo dejaron salir”.

Vanesa y su cuñada –hermana del mencionado- revelaron que el juez de la causa, aún no le tomó declaración indagatoria. Y que no habrían encontrado pruebas en su contra.