Detuvieron a un grupo de personas que realizaban maniobras peligrosas con motocicletas

En conjunto con personal de la Comisaría de la Mujer, se constató la veracidad del informe identificando a cinco jóvenes domiciliados en Paraje Primavera de esa localidad, quienes se encontraban realizando las maniobras mencionadas.

El personal policial labró actas de infracciones por poseer escape modificado, por no contar con licencia de conducir, no poseer póliza de seguro y espejos no reglamentarios. Además, procedió al secuestro de las motocicletas mencionadas, quedando alojadas en la Comisaría a disposición del Juzgado Paz Local.

El jefe de la Comisaría 25 de Mayo, reitera la importancia del cumplimiento de las normas y leyes vigentes en el tránsito para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.