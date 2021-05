Detuvieron al hombre que denunció brutalidad policial en Campo Viera

Imagen ilustrativa

CAMPO VIERA. Raúl Arzamendia, un profesor de Historia de 25 años denunció días atrás ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Oberá, un hecho de violencia y brutalidad policial, en la que él junto con su amigo fueron víctimas. El joven se acercó ayer miércoles a la comisaría para llevarle comida a un amigo y quedó detenido.

El joven relató en su denuncia que el lunes pasado alrededor de las 22:30 de ese día volvía de una cena con un amigo y se detuvieron en el barrio Oeste de la localidad de Campo Viera para reparar la patita de la moto, que se había desprendido.

En ese momento cinco efectivos lo detuvieron, a él y a un amigo y los obligaron a que se bajen los pantalones y posteriormente los golpearon: “Uno que conozco como Zarza Díaz me dijo: ‘Vos sos Arzamendia, el de la publicación’, pero yo no entendí nada. Nos pidieron los documentos, nos revisaron y nos hicieron bajarnos los pantalones”, relató el profesor en una entrevista radial.

“Me miraba y les decía a los compañeros ‘este hizo la publicación’, y me preguntó: ‘no te acordás de mí’. Ahí me dio un golpe en la cabeza, otro me tumbó y me empezó a asfixiar (…) Me desesperé porque no podía respirar, pensé que me iban a matar. No sé de dónde saqué fuerzas, me zafé y corrí”, contó.

Durante el escape, el joven comentó que escuchó tres disparos que según su relato sintió “tres tiros; pero no al aire, sino que sentí como el zumbido de las balas al costado. Pensé que me iban a matar, corrí bastante y me escondí cerca de un arroyo”. Allí estuvo hasta cerca de las 2 de la madrugada, posteriormente se dirigió hasta la casa de un conocido para pedir ayuda.

En la jornada del miércoles el profesor se acercó hasta la dependencia policial con comida para su amigo que se encuentra alojado en el lugar desde la noche del lunes. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando fue detenido por efectivos de la comisaría de Campo Viera acusado de los cargos de resistencia a la autoridad, exhibición obscena y amenazas.

Según trascendió en horas del mediodía el joven fue trasladado a la Seccional Cuarta de Oberá y por la tarde sufrió una descompensación, por lo que fue llevado al hospital SAMIC.