El crimen de la taxista “fue hecho por sicarios”, cuando el detenido “estaba en su casa con sus hijos”, afirman

POSADAS. El caso del salvaje femicidio de la taxista Claudia Benítez, ocurrido el martes pasado, podría dar un vuelco si la defensa del detenido e imputado Juan Andrés R. (39), demuestra su inocencia en base a una serie de pruebas que incluirían análisis de perfil genético, pruebas fílmicas y testimoniales.

Al respecto del brutal asesinato, el abogado Alejandro Jabornicky, quien defiende con su estudio al enfermero de 39 años, reveló al Noticiero de MisionesCuatro que el mencionado estaba “en su casa con sus hijos” en momentos en que el o los asesinos ultimaban a cuchillazos a la taxista. Además, Jabornicky vinculó el crimen con “sicarios profesionales” y con una vendetta personal por algo que Benítez pudo haber visto durante su trabajo como taxista en horas de la madrugada.

Y en cuanto a la vinculación de Benítez con el resonante caso del policía suspendido por disparar balas de goma contra mujeres a la salida de un boliche –la taxista habría sido quien filmó un video que complicó al oficial-, Jabornicky fue categórico: “No puedo creer que sea ese grupo”.

El letrado explicó que logró hablar con su defendido porque al aparecer el taxi que conducía Claudia Benítez incendiado, lo demoraron, pero no estaba incomunicado.

“Es una situación delicada. Creemos, pues ya hemos hablado con él antes de que quede incomunicado, que tiene elementos suficientes como para demostrar que ha sido una persona presente. Y que ha estado con su familia el día martes, en momentos en que se llevaba a cabo este homicidio. Estaba en su casa con sus hijos”, recalcó Jabornicky sobre la posible coartada de la pareja de la víctima, actualmente detenido e incomunicado. “Y estoy con otros elementos más que oportunamente aportaremos”, acotó el abogado.

Para el abogado, se trata de una “realidad difícil” la de su defendido “porque el expediente se encuentra en secreto y él está en carácter de incomunicado. Esperábamos que esto se levantara. Entendemos que la investigación lo merece”, sostuvo Jabornicky, anticipando que el juez de la causa “lo va a indagar seguramente el día de mañana o pasado. Está imputado”, admitió.

En cuanto al móvil del crimen, Jabornicky se aventuró a señalar que podría estar vinculado a la actividad de militancia de Benítez, que defendía la inserción laboral de las mujeres como taxistas, especialmente, para transportar a otras mujeres en horas nocturnas. “Ella es referente” en la lucha sindical de inserción “de las taxistas mujeres” que transportan a mujeres. “Le gustaba el trabajo nocturno, la atención de las damas cuando salen en un horario nocturno”, sostuvo el abogado, insistiendo en que era habitual que Benítez no llegara a su vivienda sino hasta la mañana.

Pese a que Benítez transportaba a pasajeras mujeres, estaría comprobado que quienes iban con ella la noche del crimen, eran varones, según lo revelado por el abogado.

“Por la información preliminar podemos tener casi una seguridad de que en el auto van hombres, y quienes producen el hecho de muerte efectiva y quien la arroja al pozo, son hombres. Esta gente actuó con cierto profesionalismo y ella no logra comunicar que estaba en una situación de riesgo. Fue evidentemente inmovilizada”, consideró Jabornicky. Y agregó: “desconozco si tenía un botón de pánico. No hay rastros de esas personas que estuvieron transportándose con ella en el auto y luego la asesinan”, reveló.

“Los elementos de seguridad si existían eran las llamadas y mensajes de whatsapp. La gente era de cierta confianza y (Benítez) se sintió segura, la inmovilizaron y la asesinaron. Su celular no apareció”, completó Jabornicky, abonando a la hipótesis de sicarios actuando en Posadas.

En su análisis del crimen, Jabornicky fue enfático en “dejar en constancia” que Claudia era una “persona muy justiciera, acompañaba mucho en las situaciones que están sucediendo. Trabajaba en horario nocturno, cuando la gente se desconoce, está alcoholizada o bajo los efectos de las drogas. No sé qué pudo haber visto o sucedido, que… en esta lucha que ella hacía, en los videos que estamos viendo la pelea con un auto rojo por un accidente. (O) el famoso policía que fue destituido hace unos meses luego de disparar balas de goma innecesariamente y tantas otras cosas que continuamente le juraron venganza”, sostuvo el abogado.

“Esto puede ser a causa de otras cosas que pudo haber visto y (el crimen) era la forma de sacársela de encima. El crimen fue hecho por profesionales. Estos son sicarios, no son personas que aprendieron ayer esta forma de hacer este delito”, insistió Jabornicky, y recalcó que descree que el asesinato esté vinculado al caso del policía destituido por disparar balas de goma sobre una mujer en una parada de colectivos, meses atrás. “No puedo creer que sea ese grupo”, dijo el abogado.

“Se habla de unos grupos que estaban en contrabando, son todas suposiciones”, añadió el letrado.

En cuanto a la situación de su defendido, Jabornicky anticipó que “de ser declarado inocente, va a hacer querellante en la causa. Y va a tratar de consolidar lo que pasó y (detener) a los que mataron a su señora”, aseguró.

Consultado sobre las imágenes de las cámaras de seguridad, Jabornicky aseguró sentirse preocupado por la tecnología vigente en la ciudad, puesto que las imágenes disponibles no permiten distinguir rostros. “Las cámaras tienen que ser sustituidas inmediatamente, no hay reconocimiento facial. No podemos saber quiénes estaban dentro del vehículo. Hay filmaciones en muchos lugares, pero la definición es mala”, aseguró.

“Va a ser una tarea maratónica poder encontrar a los autores”, insistió el abogado, añadiendo que esperan el resultado de una pericia genética en un rastro de sangre, que exoneraría a su defendido. “Vamos a esperar la genética que de la sangre que apareció en la zapatilla. Los cargos quedarían disuadidos”, precisó.

Finalmente, respecto de los mensajes de whatsapp que se viralizaron y que dan cuenta de un contexto de violencia de género que sufría Benítez respecto de su pareja, Jabornicky consideró: “Los problemas en la relación de pareja existieron. Pero investigamos la situación con la familia de la víctima y con la familia de quien está detenido. Esta situación duraba 2 o 3 días, dictaban una prohibición de acercamiento, retomaban la pareja, hacían terapia psicológica, la terapia no salía muy bien. Pero nada que ver con este final”, sentenció.