Falleció un motociclista que despistó en Puerto Piray

ELDORADO. Este viernes, ya en horas de la noche, César Atilio Villar (49) despistó con una motocicleta Honda 110 cc sobre la ruta Provincial 16 a unos 200 metros antes del ingreso a la localidad de Puerto Piray.

De acuerdo con el parte oficial de Jefatura, a Villar lo trasladaron al Samic de Eldorado donde permaneció internado. Y falleció este sábado por la tarde, a causa de las lesiones sufridas.

Conforme la investigación, la víctima circulaba por la arteria cuando perdió el control del rodado y cayó al suelo. El médico diagnosticó, traumatismo de cráneo grave que produjo la muerte cerebral.

Por el momento, Jefatura no detalló si Villar llevaba el casco colocado o no. No habría indicio alguno de la participación de otro vehículo en el siniestro fatal.

El Magistrado interviniente Dra. Kruchoski Lidia, ordenó que el cuerpo fuera entregado a los familiares para inhumación.