Familia denuncia sufrir amenazas de narcos que estarían vinculados a policías de la SAIC

POSADAS. Una gravísima denuncia de amenazas de narcotraficantes con complicidad de policías de la Seccional 2ª y de la Secretaría de Apoyo a las Investigaciones Complejas (SAIC), se conoció este miércoles, de parte de María Muñoz, una mujer residente en la chacra 122.

“Todo comienza a través de un robo millonario que fue público. Allanan la casa de los presuntos ‘ladrones’ e incautan muchas drogas. Mi hijo va con el amigo al que robaron y como los reconoció, hacen la denuncia. Alguien de la brigada de delitos complejos (SAIC) les cuenta a los narcos que fue él quien los reconoció. (A partir de allí) nosotros recibimos amenazas de muerte”, denunció Muñoz, aclarando que ya presentaron denuncias ante la policía por estas amenazas.

“Está comprobado. Pasan con pistolas. No podemos salir a trabajar o hacer mandados porque pasan en moto y muestran pistolas. No podemos hacer nada. Estamos desprotegidos porque hay denuncias sobre amenazas de muerte, pero quedó todo cajoneado. No nos protegieron y no hay orden de restricción. Quedamos desprotegidos”, aseguró Muñoz.

Críticas al juez que intervino en la causa

De acuerdo con la denunciante, su familia está encerrada y los narcos están libres “como panchos por su casa. El juez los dejó 2 semanas presos y son narcotraficantes. Son 275 kilos de droga más dinero”, lanzó Muñoz, añadiendo que “desde adentro de la Comisaría Segunda, donde estaban presos, hacían las amenazas”.

Muñoz reveló que los supuestos narcos, son cuatro jóvenes de entre 21 y 26 años, que residen en la zona de calle 60 y 115. La familia pide que la policía les garantice la integridad física y “que el juez de explicaciones. No puede ser que los dejen en libertad. Está todo comprobado en expedientes y publicado en páginas de la policía. No puede ser que a las dos semanas los dejen libres y nosotros estemos totalmente desprotegidos”, manifestó.