Familia perdió todo al incendiarse su vivienda en Bº Club de Educación

POSADAS. Esta madrugada se produjo un incendio en el que una familia perdió casi todas sus posesiones materiales en el barrio Club de Educación. Según fuentes consultadas, personal policial de la Comisaría Décimo Octava fue convocada a una vivienda de calles 148 y 119, donde se había desatado un incendio.

Una vez en el lugar, Jorge Horacio M. (60), dijo a los uniformados que mientras pernoctaba en su dormitorio, sintió un olor a humo proveniente de la parte trasera de su casa. Al llegar al lugar, constató un incendio sobre un local del lugar de la parte trasera de su morada.

En el lugar trabajó personal de Bomberos San Isidro y Bomberos de Oeste a cargo del Of. Sub. González quienes lograron controlar la situación y que no se siga propagando el incendio.

No se produjeron heridos, pero sí un gran daño a la vivienda, con pérdidas materiales prácticamente totales en el lugar.

