Habló la joven abusada en su primer día de trabajo

El local donde ocurrió el abuso. FOTO: CEDOC PERFIL

BUENOS AIRES. La víctima de 18 años decidió romper el silencio y contar el calvario que vivió mientras intentaba conseguir un trabajo, hecho del cual se aprovechó un hombre de 35 años, propietario del local quien, tras entrevistarla y ponerla a trabajar, la drogó y abuso sexualmente de ella. La joven manifestó estar agradecida de no acordarse de nada, ya que no soportaría recordar lo vivido.

Según relató, Garzón Martínez, dueño del local de ropa de uniformes médicos en donde la joven comenzó a trabajar el mismo día de la entrevista pactada por Facebook, le ofreció “vodka”, a lo que se negó y le dijo que solo “iba a beber agua”. Luego de atender a unas personas que habían ingresado al local, regresó al mostrador y se encontró con que ya tenía un vaso de agua servido.

La joven manifestó que estaba “tan metida” en hacer bien las cosas para quedar en el trabajo que no se percató de que el agresor ya le había servido un vaso con agua. Seguidamente después de beberlo, sintió que se le “dormían las manos”, por lo que marcó “la última llamada” desde su celular al de su hermana.

Además, le pareció extraño que el hombre “le pasó el candado a las persianas” y “cerró todo con llave”. Y agregó “inmediatamente le mandé un mensaje a mi mamá diciéndole que tenía miedo porque estaba cerrando todo”.

Tras llamar a su hermana ésta le respondió y al respecto contó “cuando contestó solo vi que la llamada estaba corriendo, pero ya no le podía hablar. No le pude decir absolutamente nada porque sentí que me dormía”. Mientras la droga suministrada por el acusado le surgía efecto, la victima dijo que vio cómo el hombre le “estaba poniendo el pantalón”. Manifestó que supone que después volvió a dormirse porque cuando despertó nuevamente “estaba con una policía”.

“La tristeza la tengo siempre, en todo momento, solo digo ‘Dios mío, gracias que no me acuerdo nada’. No hubiera soportado recordar algo”, expresó. También habló sobre su desacuerdo respecto a la decisión de la jueza Karina Mariana Zucconi de dejar en libertad al abusador, al respecto señaló que está “sufriendo mucho”. “Tengo muchísima fe de que le voy a dar fuerza a otras chicas para que den la cara y digan y denuncien al igual que lo hice yo y mi mamá”, concluyó la joven.