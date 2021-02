La mujer atropellada por su ex pareja ratificó la denuncia en Posadas

POSADAS. Cynthia Llanes, (MP 4733) es la abogada querellante de Noelia Teminski, la mujer a quien Alfredo Tarnowski, su ex pareja la atropelló junto a su bebé en Gobernador Roca y posteriormente fue detenido.

La letrada contó a Misiones Cuatro que la víctima llegó a la capital misionera “a ratificar su denuncia. También me comentó que cuando le tomaron la declaración no le tomaron todos los datos y, a su vez, a denunciar hechos nuevos que no se hicieron en la denuncia”.

Y añadió: “rectificar esa declaración, porque ella considera que la policía no tuvo las condiciones para ayudar en ese momento. Se considera muy desprotegida y tiene mucho miedo por su vida y la de su bebé”.

La abogada contó que Noelia llegó a Posadas a hacer la denuncia, porque piensa que va a estar más contenida y, Gobernador Roca, “al ser un pueblo tan pequeño, considera que el agresor tiene poder político”.

Señaló que la mujer cree “que no está en igualdad de condiciones” y que el agresor “puede tener otro tipo de apoyo, ya sea económico y político”.

Asimismo, agregó: “hay que destacar que esto no es un hecho aislado, tiene continuidad, es una persona que tiene aproximadamente 14 denuncias. Ella se separó hace aproximadamente cinco años, y el hombre hace 5 años le viene hostigando. Vivió en el círculo de la violencia, se separó por violencia familiar en su momento, y esa violencia no le expande a ella, está relacionado a sus mismos hijos”.

También, la abogada contó que la carátula del caso, es en principio “lesiones y daños, pero la idea es la modificación de la carátula a una tentativa de homicidio, en un contexto de violencia de género. Buscamos que sea un caso de perspectiva de género porque no es un hecho aislado, es la consecuencia de las amenazas de él. En el video, cuando él le perseguía le dijo que le iba a matar”, precisó Llanes.

Respecto a la temática de perspectiva de género y su abordaje en diferentes ámbitos, como el policial, dijo que “falta capacitación” y que “siempre va a faltar más y no va a ser suficiente, porque falta prevención y falta apoyo”.

En referencia al acusado-que se encuentra detenido- la letrada dijo: “tenemos 15 días a partir de la indagatoria, para ver lo relacionado a la preventiva. Creo que estos días tendríamos una ampliación indagatoria por los testimonios de Noelia”, explicó Llanes.