“Llegaron encapuchados y le tiraron a matar”, dijo la madre del joven asesinado en la Chacra 94

POSADAS. Mónica Beatriz Lugo, madre de Cristian Javier Díaz, se apostó frente a la casa donde esta madrugada acribillaron a balazos a su hijo, esperando novedades de la investigación.

En diálogo con el Móvil de Policiales de Misiones Cuatro, Lugo reveló: “No sabría decir cuántas personas fueron. Sólo me contaron que llegaron encapuchados y le tiraron a matar, le dispararon directamente a la cabeza. Fueron varios disparos”.

Díaz tenía 31 años, era padre de cuatro niños y tenía una despensa. Fue su pareja, quien lo halló tras el ataque a balazos, poco después de las 3.30 de la madrugada de este 8 de mayo.

“Sinceramente, yo no confío más en la justicia, porque cuando necesité no me respondió”, se sinceró Lugo.

“Esta es mi casa, tuve muchos problemas acá, hice muchas denuncias y me desalojaron. Tuve sospechas de que las denuncias nunca llegaron al Juzgado. Si la Justicia hubiera actuado cuando hice las denuncias, mi hijo hoy estaría vivo”, expresó.

“Ojalá se haga justicia y esto se esclarezca”, finalizó la madre de Díaz.