«Puede ser que cuando termine muerta por culpa de él, la Policía y el Juzgado hagan algo». Con esa frase, llena de dolor y bronca, Fátima Florencia Acevedo anticipaba su propio femicidio.

La joven, que tenía 25 años y vivía en Paraná, había denunciado por violencia de género y en múltiples ocasiones a su expareja, Jorge Nicolás Martínez (35), que está detenido como principal -y hasta ahora único- sospechoso del crimen.

«Ya estoy podrida de denunciarlo y que la Policía no haga nada. Ni la Policía, ni el Juzgado, ni nadie. Ayer fui al Juzgado a ver qué había pasado con las últimas denuncias que había hecho, porque nunca me habían llegado las notificaciones de las órdenes de restricción, ¿y qué me dieron? Un papel del año 2018 que no me sirve ni para mierda. Encima como andaba con la cabeza recontra embolada, me di cuenta recién cuando llegué a mi casa», relata Fátima en uno de los audios que le envió a su amiga Florencia López.

Durante los ocho días que duró la búsqueda de la joven desaparecida, Florencia decidió difundir los audios para mostrar cómo los distintos estamentos del Estado habían dejado totalmente desamparada a Fátima, a pesar de que la víctima había denunciado reiteradas veces la violencia de género que estaba sufriendo por parte de Martínez.

«Ya no sé qué hacer. No veo la hora de que se hijo de puta caiga preso y que pague todo lo que está haciendo. Pero bueno, como tiene gente en la Policía, como el juez Toloy es amigo de él y de toda su familia, nunca va a pasar nada», advertía Fátima. Lamentablemente, sus presagios se hicieron realidad de la manera más cruenta.

El juez Héctor Toloy, a quien Fátima menciona en su audio, es el magistrado que, entre otras causas, tuvo en sus manos el caso de Fernanda Aguirre, la adolescente de 13 años que desapareció en San Benito -una localidad del Gran Paraná- y de quien nunca más se supo nada.

También en el caso de Aguirre las organizaciones feministas y de Derechos Humanos denunciaron connivencia entre la Policía, la Justicia y las redes de trata para lograr la impunidad.

De Fernanda hace 15 años que no se sabe nada. Su mamá, María Inés Cabrol, murió de cáncer y tristeza en 2010, sin haber encontrado a su hija.

