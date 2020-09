Niño violado en Alem: “Hay suficientes elementos para corroborar el abuso”

ALEM. El abogado querellante en la acusación por abuso sexual con acceso carnal ocurrido el 8 de Agosto, en una zona de monte en cercanías del barrio Juan Pablo II, habló públicamente sobre el estado de la causa tras finalizar las pericias psicológicas a la víctima, que prestó declaración en Cámara Gesell en tres sesiones psicotécnicas, el jueves 27, viernes 28 y lunes 31 de Agosto. “Consideramos que la revisación médica y la declaración del menor, hay elementos suficientes para corroborar la situación de abuso”, sostuvo el Dr. Sebastián Burg, querellante en la causa por la violación que sufriera el pequeño de 7 años de edad.

Consultados sobre las declaraciones ante la jueza de instrucción 5, Selva Zuetta, de dos médicos que señalaron que la víctima no presentaba signos de acceso carnal, sino que padecía de hemorroides, Burg explicó que son dos médicos que vieron al niño en Alem, poco tiempo después del abuso. “Rectificaron que al momento en que lo revisan, el menor no presentaba signos de abuso. Pero eso no es así. En forma posterior, en una revisión del cuerpo médico forense de Posadas, que incluye a una pediatra, tomando fotos al menor, quedó demostrada otra situación (distinta del supuesto cuadro de hemorroides no violento) Por lo que comentaron y la revisación del cuerpo médico forense, el chico tiene indicios de abuso sexual”, reveló el abogado.

Según el abogado, los profesionales del cuerpo médico forense explicaron que las hemorroides “pueden ser producto del mismo hecho de la violación. O pueden ser producto de una condición previa que se inflamó más (por el acceso carnal)”, detalló.