“No hay justicia para los pobres”, dijo la hermana de Raúl Guirula

POSADAS. El próximo 19 de julio se van a cumplir seis años del crimen de Carlos Raúl Guirula, el albañil de 33 años, quien fue brutalmente golpeado por policías en las afueras de un motel.

Por el caso, hay 9 policías involucrados y todos están libres.

Claudia Guirula, la hermana de Raúl, dijo que, a poco tiempo de cumplirse un nuevo aniversario del hecho no hay fecha de juicio oral. “No hay justicia para los pobres, van poniendo frenos”, declaró.

La familia espera que, una vez finalizada la cuarentena, salga el juicio.

“Más allá del caso Guirula hay muchos casos que no son aclarados”, manifestó Claudia.

“Me pregunto ¿por qué lo llevaron al borde de la muerte?, hay cosas que son incomprensibles”, expresó.

Con respecto a su hermano, contó que se dijeron cosas malas sobre su persona “se dicen muchas cosas que no fueron ciertas, yo sé el ambiente que fue criado Raúl”.

Claudia contó que a Raúl lo educó desde chico, ella fue como su madre. “Raúl no era un chico que se crió en la calle, no vivíamos exageradamente como dijeron, siempre hizo su vida normal, no sé porque tanta discriminación, no fue una mala persona como todo el mundo dice que fue”, reveló.

En cuanto al accionar de la policía señaló: “la justicia no da prioridad, se escondieron cosas y nunca lo vamos a saber. Según el relato, del lugar que lo llevaron ya estaba fallecido, la camioneta tenia sangre, (los policías) lavaron la camioneta y querían dejar como si fuese una riña callejera, ¿qué querían tapar?, ¿la muerte de Raúl?, ¿a quien le iban a echar la culpa?”, cuestionó.

“En algún tiempo va a haber justicia, ya sea la justicia del hombre, quiero justicia por mi hermano y otras personas que perdieron su ser querido”, expresó Claudia Guirula.