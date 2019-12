Profesor en grave estado al caer de un primer piso

Un profesor llegó a pasar las fiestas en Iguazú, y se encuentra internado en grave estado en el hospital Marta Schwarz, producto de una caída desde el primer piso.

El lugar ubicado en las 600 hectáreas en cercanía del Instituto Tecnológico Iguazú, aun no fue habilitado, “el cuidador o encargado invitó a sus familiares a pasar la navidad y disfrutar la pile”. Se cree que en el primer piso al no tener barandas o resguardo, “se habría resbalado, no se sabe si se desmayó porque se encontraba solo, cuando lo fueron a buscar lo encontraron caído e inconsciente”, dijeron al portal lavozdecataratas.

El accidente se registró en la tarde del 24 de Diciembre, donde resultó lesionado de gravedad Fabián Mora de 43 años de edad, tras caer de una altura mayor a los tres metros.

Inmediatamente fue llevado al hospital local, donde el médico de turno lo examinó y constató severos traumatismos en la zona de la cabeza, permaneciendo hospitalizado con pronóstico reservado hasta el momento.

Se dio intervención al Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú. En el lugar, la Policía Científica realizó tareas periciales e intervino la comisaría seccional Primera URV.