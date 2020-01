Revelan detalles sobre el hurto en la casa de Losada

POSADAS. En horas de la tarde se conoció la versión oficial de la Jefatura respecto del hurto ocurrido esta madrugada en la vivienda del ex intendente Joaquín Losada, en su vivienda de calle Zabala al 3000.

Se trataría de un hurto “menor”: el presunto malviviente ingresó a la zona del lavadero de la vivienda y sustrajo un lavarropa, botines y prendas, para huir del lugar trepando un muro.

Según fuentes policiales, el hurto ocurrió entre las 0.30 y las 8 de este domingo, cuando Losada se encontraba en el inmueble. Al levantarse, el alcalde salió y se percató del robo, por lo que efectuó la denuncia a la comisaría Seccional Sexta, que corresponde a la jurisdicción.

Al revisar las cámaras de seguridad, Losada pudo observar lo ya manifestado. Sería una persona de sexo masculino la cual salta el muro e ingresa a su hogar. En el lugar se solicitó presencia de personal de Cibercrimen, y de Policía Científica, se informa a la superioridad, contaron fuentes de la Jefatura.

Cabe destacar que el malviviente no pudo ingresar dentro de la vivienda del ex alcalde y que no hubo robo de dinero o de documentos. Llamó la atención la ausencia de un comunicado oficial del Ministerio de Gobierno, aunque desde la fuerza policial, consideran que no corresponde al organismo, informar sobre un hurto. Aunque la víctima sea un encumbrado dirigente del partido gobernante.

Seguí a MisionesCuatro en Google Noticias haciendo click aqui.