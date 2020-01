Todavía no tomaron declaración a las víctimas de ex penitenciario pedófilo

OBERÁ. Eduardo Iván Coito (38), el empleado penitenciario denunciado por abusar de dos niñas de 9 y 11 años, continúa prófugo y la denunciante, duda que siquiera lo esté buscando la policía. En un contexto sumamente enrarecido, la justicia aún no tomó declaración en Cámara Gesell a las víctimas, pese a que la denuncia fue radicada ante la Comisaría de la Mujer de Oberá el pasado 30 de Noviembre, y que el penitenciario pedófilo, ya tiene un antecedente judicial por un delito contra la integridad sexual, en 2010.

Eduardo Iván Coito, es un agente penitenciario que fue puesto en disponibilidad tras la denuncia por las presuntas violaciones de sus hijastras. La acusación fue realizada por la madre de las niñas y fue entonces cuando se descubrió que el hombre ya tenía antecedentes con la justicia.

Según los archivos policiales, fue acusado de violar a una niña de 9 años durante el 2010, pero la causa judicial no avanzó y fue sobreseído. En consecuencia, recuperó su libertad y su puesto de trabajo en el cuestionado Sistema Penitenciario Provincial. Sin embargo, según ViaOberá, tras esta última denuncia, el sujeto no se volvió a presentar en la Unidad Penal II, por lo que el SPP ordenó su pase a situación de disponibilidad.

La lentitud de la justicia provincial

Pero lo que llama la atención es la lentitud de la justicia “a la misionera” en el marco de esta causa contra el ex penitenciario pedófilo. Es que el Juzgado de Instrucción Uno, que preside el Dr. Horacio Alarcón, aún no tomó las declaraciones en Cámara Gesell a las víctimas. Si bien solicitó su captura por el delito de abuso sexual simple, legalmente, las declaraciones de las menores no se inscribieron en el expediente penal.

Alarcón está esperando que termine la Feria Judicial para cumplir con este paso procesal, que podría agravar la imputación, que podría ser de “abuso sexual simple agravado por el vínculo”, por tratarse de un acusado que ejercía el rol de padre sustituto de las víctimas. Recién a finales de Enero, se tomaría declaración a las víctimas. Mientras el penitenciario pedófilo, sigue prófugo.

“Hace un mes y medio que mis hijas y yo vivimos encerradas, con miedo y limitaciones para salir por la custodia policial. Es horrible vivir así. Para colmo, el violador disfruta en libertad y se burla de nosotras y de la Justicia. No puedo creer que no lo encuentren y hasta dudo que lo busquen”, expresó la denunciante del abuso sexual intrafamiliar, en declaraciones a El Territorio.

Las palabras de las víctimas, según la denuncia

“Fue horrible escuchar a mi hija contar eso. Me dijo que la había desnudado y que le había pasado la lengua por atrás y otras cosas que no me sale ni repetirlas. La nena lloraba mucho. Apenas escuché fui a despertarlo y logré echarlo aunque me costó porque no se quería ir. Incluso él quería hablar con la nena pero yo no lo dejé. Estoy destrozada”, había relatado la denunciante, el pasado 12 de Diciembre, según publicó Infobae.

Por entonces, la mujer ya había denunciado al citado medio nacional, la inacción, negligencia y presunta complicidad con el acusado, por parte de la policía y la justicia obereñas.

De acuerdo con las revelaciones de la denunciante, al día siguiente de presentar la denuncia ante la Comisaría de la Mujer, fue hasta el juzgado penal donde le habían indicado que tramitaría el expediente. “Cuando llegué nadie sabía de qué le estaba hablando. Fui a la comisaría y ellos me decían que sí la habían mandado. Se empezaron a pasar la pelota entre ellos, fue desesperante. Formalmente la denuncia yo la hice el sábado (30/11/19) y en el juzgado recién se anoticiaron el martes (3/12/19)”, aseguró la mujer, en aquella entrevista de Diciembre.