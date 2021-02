Un mail sin abrir: el motivo por el cual no le entregaron el botón antipánico que pidió Úrsula Bahillo

BUENOS AIRES. La entrega de estos botones depende del Ejecutivo municipal, sin embargo, el pasado miércoles el intendente de Rojas, Claudio Rossi, lejos de asumir la responsabilidad, apuntó contra el juez de Paz por haber enviado un mail el lunes a las 14.19 horas al Municipio solicitando el dispositivo para Úrsula y no llamar.

Según declaraciones del periodista local Maximiliano Pansu, en la comuna habría solo dos botones antipáticos para todo el pueblo y que ocho mujeres los esperaban antes de Úrsula, la joven de 18 años que fue asesinada por su expareja el lunes pasado.

“Creo que el juez de Paz, Luciano Callegari, actuó por desidia. Hizo el oficio para que le entreguen el botón antipánico sabiendo que no se lo pueden dar porque en Rojas hay solamente dos botones antipánico y había ocho personas antes que ella en lista de espera. Físicamente no están”, dijo el periodista.

Por su parte, Patricia Nassutti, mamá de la víctima, brindó un dato parecido explicó que a su hija “le iban a dar el botón antipánico y no se lo dieron porque los tenían tres personas que no los habían entregado”. Y agregó que en la Comisaría de la Mujer “les dijeron que no los podían rastrear”.

Por otro lado, la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense Flavia Delmas confirmó que “El juzgado mandó un mail al municipio ordenando se entregue un botón a Úrsula, pero nadie abrió ese mail”.

Desde la intendencia de Rojas explicaron que para llevar adelante el procedimiento “El juez le pide a Seguridad que se entregue y es esa área la que debe entregarlos. Se pueden dar rápido, pero la configuración no es sencilla puede tardar hasta 4 horas para que funcione”.

En este sentido, indicaron que en situaciones extremas el juez se comunica de manera telefónica para que, mientras se configura el botón, se le pone una custodia permanente a la víctima. “Eso no sucedió, el juez mandó un correo en un horario en el que los trabajadores ya no están. Él trabajó en la municipalidad por lo que tenía conocimiento. El teléfono del intendente lo tienen todos los ciudadanos de Rojas”, sostienen desde la municipalidad.

En tanto, el jefe comunal alegó que “en el Juzgado de Paz trabajan de lunes a viernes”, sin guardias, por eso la joven asesinada denunció un viernes por la noche y tuvo la respuesta al lunes siguiente.