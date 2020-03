View this post on Instagram

Un hombre de 34 años viralizó un audio alertando a los vecinos de Irigoyen sobre casos falsos de contagios de Coronavirus. Ahora, la justicia le inició una causa penal. El audio daba cuenta de que el 50 por ciento de la gente de Bernardo de Irigoyen habría contraído Coronavirus por la imprudencia de dos vecinos que supuestamente incumplieron la cuarentena.