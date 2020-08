26A: protestas en todo el país contra la Reforma Judicial

BUENOS AIRES. En el marco de la movilización del 26A, contra la Reforma Judicial que pretende imponer la vicepresidenta Cristina Kirchner, hubo manifestaciones en distintos puntos del país y en frente al Congreso, se desarrolla un acampe que culminará mañana con un abrazo simbólico.

Los manifestantes reclaman que no se vote en el Senado, un proyecto que cotará unos 6 mil millones de pesos y que parece tener como principal objetivo, sepultar y atomizar las causas por corrupción contra la ex mandataria y ex funcionarios kirchneristas. En Capital Federal hubo incidentes con periodistas alineados con el kirchnerismo duro. Mientras que en Posadas, un puñado de manifestantes sufrieron intimidación policial.

Frente al Congreso, los manifestantes llevarán a cabo un abrazo simbólico al Congreso de la Nación, este jueves, justo cuando los senadores comiencen a debatir el texto del proyecto que seguramente el oficialismo del Frente de Todos logrará sancionar, gracias a la mayoría con la que cuentan en la Cámara alta. Hegemonía que mucho tiene que ver con el apoyo de los senadores de las provincias alineadas con el gobierno kirchnerista, entre ellos, la “misionerista” Magdalena Solari y y el kirchnerista Maurice Closs.

Abrazo simbólico contra la Reforma que impulsa Cristina

Según La Nación, en los primeros minutos de la convocatoria, los manifestantes que se encontraban en el lugar alcanzaron a observar cómo se retiraban las vallas que las autoridades porteñas habían colocado en frente de Palacio del Congreso y que Cristina Kirchner, titular del Senado y vicepresidenta, pidió que fueran sacadas.

Tras el banderazo del #17A, que tuvo lugar el pasado lunes 17 de agosto, militantes de la oposición volvieron a organizar una protesta contra el proyecto de la reforma judicial que el oficialismo busca aprobar mañana en el Senado. La convocatoria cobró fuerza luego de que el Frente de Todos logró aprobar el dictamen del proyecto de reforma judicial en el plenario de comisiones del Senado.

Pero, la protesta del 26A contra la reforma judicial también incluirá, desde esta noche, una vigilia en las calles que rodean al Congreso. En tanto, mañana a las 12, se realizará un abrazo simbólico al Parlamento mientras en la Cámara alta el oficialismo busque la aprobación del proyecto de ley de reforma del Poder Judicial.

Las protestas en el interior del país y en Posadas

En el interior del país, hubo manifestaciones de ciudadanos que también expresaron su repudio a un proyecto que parece perseguir, como principal objetivo, atomizar los juzgados federales y que las causas contra Cristina Kirchner recaigan en una multiplicidad de nuevos jueces nombrados con el apoyo del oficialismo. En las redes sociales uno de los principales ejes de repudio se centra en la figura de la vicepresidenta y el manto de “impunidad” que le brindaría el gobierno de Alberto Fernández, con esta iniciativa.

Asimismo, en Posadas, un puñado de manifestantes salieron con banderas y carteles y se pronunciaron contra la Reforma, frente a la gobernación misionera. Cuentan las fuentes y puede verse en filmaciones caseras, que hubo policías que indagaban por la identidad de los manifestantes. Un acto claramente intimidatorio por parte de las fuerzas de seguridad.