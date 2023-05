“A Campo Ramón le falta de todo”

Roque Correa, candidato a intendente de Campo Ramón por el sublema “Activar”, de Juntos por el Cambio, habló con el móvil de MisionesCuatro en el marco del Encuentro Republicano Federal, que tuvo lugar este 1º de mayo en la mítica Estancia Iporá, que contó con la presencia de Miguel Ángel Pichetto, Ramón y Pedro Puerta, Martín Arjol, entre otros dirigentes.

“Voy como candidato del sublema Activar, lista 901-E. A Campo Ramón hoy día le falta de todo, porque hace ocho años que está el mismo intendente que responde a la renovación”, expresó.

Con respecto a las necesidades que hay en el municipio comentó: “los caminos, por ejemplo, Campo Ramón es un municipio que tiene 42.000 kilómetros cuadrados de caminos terrados y los caminos hoy en día son intransitables, o sea, los profesores, maestros no pueden llegar a la escuela, los caminos cada día se están cerrando más. No hay maquinarias, no se hace nada para conseguir maquinaria para que esto pueda cambiar”, comentó Correa.

En relación al agua potable señaló: “hay una escasez total de agua, tanto en el centro urbano de Campo Ramón como en Villa Bonita, también en las colonias y no se hace nada. Durante ocho años no se hizo nada para que eso se pueda solucionar. Hoy día, cuando ya no existe más la posibilidad de que contemos con agua, se empiezan a mover, pero ya es tarde porque la gente no tiene el servicio que necesita y que merece tenerlo”, afirmó el candidato.

Por último, les habló a los vecinos de Campo Ramón: “necesitamos un cambio, un cambio verdadero donde el vecino sea el protagonismo del pueblo, sea atendido por los funcionarios municipales, donde el intendente reciba a cada una de las personas que van a presentar sus necesidades”, expresó el candidato.