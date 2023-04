“A Concepción de la Sierra le falta todo”, dijo Hugo Humeniuk

APÓSTOLES. El candidato a intendente de Concepción de la Sierra por el Sublema “Cambiando Juntos” de Juntos por el Cambio, Hugo Humeniuk, visitó los estudios de FM 100.3 y en diálogo con el programa La Voz del Chimiray, analizó la realidad de su municipio y habló de sus principales preocupaciones.

“Preocupados por la situación actual del pueblo hemos decidido formar un interesante grupo de personas y presentarnos a competir en estas elecciones”, señaló Humeniuk.

“Concepción de la Sierra es un pueblo que está involucionando. En 20 años, según los Censos de 2001 y 2022, la población ha aumentado en 1000 personas. Concepción no tiene fuentes de trabajo, nuestra mayor preocupación es tratar de revertir esa situación. Concepción expulsa a los jóvenes por falta de trabajo”, detalló.

Humeniuk resaltó: “A Concepción de la Sierra le falta todo. Desde organización del tránsito hasta la obra pública, fueron tapando baches, no hay una planificación urbana a largo plazo”, señaló.

Respecto a las dos décadas que lleva el renovador Carlos Pernigotti al frente del municipio, Humeniuk afirmó que sigue ocupando ese espacio por “la trampa de la Ley de Lemas”, y expresó: “Ojalá algún día se derogue porque es una verdadera trampa”.

Por otro lado, se refirió a los servicios en el municipio indicando que en el último tiempo ha caído notablemente la calidad del suministro eléctrico, “tenemos cortes de seguido, no se están haciendo los mantenimientos y las inversiones no se ven”, manifestó. En esa misma línea, cuestionó que Pernigotti también ocupe el cargo de presidente de la Cooperativa de Electricidad (Ceurosp), “Está el viejo dicho que no se puede comer galleta y silbar”, lanzó.

“Se está descuidando lo básico”

Sobre el presente de la educación en Concepción de la Sierra, Humeniuk indicó que en los últimos días le llegaron muchos mensajes pidiendo colaboración para los comedores escolares, “Estamos espantados, a nivel provincial hay escuelas de robótica, se están volcando mucho a la tecnología, pero si hay escuelas que no tienen pan ni leche, creo que se está descuidando lo básico”, sostuvo.