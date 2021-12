A un año de la muerte de la estilista, el “asesino al volante” sigue libre y la causa está paralizada

POSADAS. Según confió Damián Careaga, esposo de Daniela Ibarra (34), la estilista fallecida en un brutal choque causado por Daniel Miguel G. (29), la causa está paralizada y aún no fueron convocados a declarar los sobrevivientes del siniestro causado por el llamado “asesino al volante”.

El acusado manejaba con 1,04 g/l de alcohol en sangre cuando impactó con su vehículo, el automóvil en el que iban Ibarra –que falleció en el acto- Careaga, el bebé de ambos que tenía meses de vida y otro hombres, en la intersección de las avenidas Uruguay y Comandante Rosales, el 23 de Diciembre del 2020.

“No hay mucho movimiento en la causa. Por eso la idea es salir y pedir (públicamente) que se aceleren estos procesos. A un año, no tenemos ningún tipo de respuestas por parte de la justicia”, comenzó diciendo Careaga, en duros términos al trabajo que estaría realizando el juez Fernando Verón.

Consultado al respecto, Careaga recordó que en el auto impactado por el conductor ebrio iban, además de su esposa, un amigo, su hijo de meses de vida y él. “Los cuatro íbamos en el auto y una persona alcoholizada, cruzando el semáforo en rojo, no embiste y termina con la vida de mi señora”, expresó Careaga.

Respecto del imputado por homicidio en accidente de tránsito, Careaga reveló que estuvo detenido “por algunas semanas”, pero “le otorgaron la libertad, no sabemos por qué. Entendemos que hubo muchas irregularidades (en la causa). Esta persona (Daniel Miguel G.) no tiene DNI (argentino). Con nuestro abogado pedimos un informe al Registro Nacional de las Personas, para que confirmen esto, pero todavía no recibimos respuestas”, reveló.

“Tenemos entendido que está en Posadas. Según lo que dijo mi abogado, tuvo que fijar un domicilio. Y por eso le dieron la excarcelación. Nosotros apelamos (contra) eso y también la fiscal, apeló (la excarcelación). Pero fue denegada”, detalló Careaga, en diálogo con MisionesCuatro.

Sobre el final de la entrevista, Careaga comentó que a dos días de que se cumpla un año del deceso de su esposa, “tampoco nos citaron a declarar. Tenemos la esperanza de que nos puedan citar cuando finalice la feria judicial. Que por lo menos, nos citen a declarar”, mencionó.

Juez Fernando Verón

La inacción de la Justicia en esta causa “es un poco indignante. Se siente impotencia, (porque) a un año del caso, no (hubo) acercamiento (respuestas) de parte de la justicia, ni ningún tipo de novedad. Lo que queremos y pedimos es justicia. Que esto se acelere. Y tratar de que la Justicia nos llame y se interese en el caso. La sensación que tenemos es que importó mucho la vida de mi señora”, expresó Careaga.

Finalmente, Careaga aclaró que su hijo tenía seis meses de vida al momento del choque provocado por el conductor ebrio y “estuvo casi 10 días internado con traumatismos y fracturas. Gracias a Dios se está recuperando”, remató.