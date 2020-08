Aborto legal: Alberto usó la pandemia para postergar el debate, denuncian

POSADAS. En el marco de la movilización de docentes de este jueves frente a la Gobernación de Misiones, organizaciones feministas salieron a reclamar que se trate en el Congreso de la Nación, el proyecto para la legalización del aborto que impulsa la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“Seguimos reclamando que se trate este año. La diputada Romina Del Pla (FIT – PO oficialista) quedó en soledad (con este reclamo). No sólo las mujeres siguen muriendo, sino que en la cuarentena esto se acentuó”, dijo Tatiana Aquino, del Plenario de Trabajadoras (PDT – Misiones).

“Reclamamos que se trate, vamos a seguir con las movilizaciones, que es lo único que nos garantiza que las autoridades nos escuchen”, remarcó.

Consultada sobre los detalles del proyecto que esperan que se trate, Aquino repitió el slogan nacional (“educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”) y recalcó que desconocen el proyecto que supuestamente iba a presentar el Ejecutivo que encabeza Alberto Fernández.

“El proyecto que supuestamente se iba a presentar, no lo pudimos leer. No sabemos de qué se trata. Nuestro proyecto lo venimos debatiendo durante años y lo acordamos entre todo el movimiento de mujeres. Este proyecto (de Alberto) no sabemos qué decía”, cometó Aquino.

Sobre el final, la militante del PDT – Misiones opinó que el presidente está usando la pandemia como excusa para postergar el debate sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres, a la autodeterminación sobre sus cuerpos. Aunque aclaró que, aún sin una crisis por el coronavirus, “probablemente iban a tardar en aprobarlo”.