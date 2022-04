“Activar somos cada uno de nosotros porque vivimos en una provincia joven”, dijo Pedro Puerta

Uno de los principales oradores del masivo encuentro-que tuvo lugar en la estancia Iporá-fue Pedro Puerta, el presidente de Activar, quien dio la bienvenida a los presentes y se refirió de diversos temas que involucran a la política misionera.

“Bienvenidos a mi casa, que es de cada uno de ustedes, donde mi papá me enseñó que en la vida hay que animarse a hacer las cosas, que no hay que tener miedo, es Iporá donde aprendí a conocer Misiones y a cada uno de ustedes, donde aprendí de política y de nuestra tierra colorada hermosa, que estos incomprendidos que están gobernando hoy la provincia no saben entender que no se maneja de un escritorio, del centro de Posadas, o de algún instituto que no entienden nada de yerba mate y que lo único que hace es agregar maldita burocracia a un país que no soporta más a una provincia que no tolera más”, comenzó diciendo Pedro Puerta en su discurso.

En ese sentido continuó: “¿Cómo nos van a venir a enseñar a nosotros como cuidar nuestra tierra colorada? ¿nos van a enseñar a nosotros de misionerismo y de Misiones? Desde el 10 de diciembre tenemos una diputada en el Congreso de la Nación y sabemos bien con quien se juntan y con quienes hablan, con quienes transan y a quienes votan, le votan al kirchnerismo, en cada una de las sesiones son kirchneristas disfrazado de gente buena y que está dejando a Misiones más de un 50 por ciento de pobreza”, expresó.

“El otro día conversaba con un amigo y veíamos los índices de la provincia de Misiones, le decía que, para hacer un buen trabajo y un buen relevamiento, lo importante es tener dato, información, entramos a la página del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, que en los 90 andaba bien y tengo datos del 91 al 99. Encontramos que no hay informes de pobreza que el último informe es del gran Posadas”, añadió.

“Por eso, empezamos a construir la Fundación Innovar, Belén Rolón se sumó como directora y es la portadora de información, de cuantos gurises van a la escuela, hablé con muchos docentes y saben cómo es la situación. Desde la Fundación Innovar trabajamos para que los chicos trabajen y estudien”, explicó el dirigente.

Respecto a la situación en Misiones declaró: “esta provincia, después de 20 años, lo único que hizo es crear un estándar de vida de pobreza y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, no nos podemos quedar jamás, no podemos seguir en una provincia donde para poder emprender hay que ser amigo de fulanito que está en el gobierno. Tenemos que tener la libertad de poder emprender si tengo ganas, de contratar, de estudiar si quiero salir adelante”, manifestó.

Respecto a su rol en la política señaló: “de chico me enseñaron que solo se sale adelante trabajando, me encanta formar equipos de trabajo, que cada uno llegue y que se anime, siempre abrí cada espacio que me tocó construir para que todos ustedes participen y, lo más importante hoy, es que cada uno pudiera hablar conocerse y tener ese sentido de pertenencia, pensar hacia adelante que es tan importante en la vida”.

“De nada sirve seguir hablando de quien es la culpa, quien se equivocó y entramos en el pasado. Cuando entramos en el pasado nos olvidamos del presente y nos distrae mucho”, manifestó Pedro Puerta.

La formación de Activar

Respecto al espacio del que forma parte manifestó: “Activar es el único partido en toda la Argentina que no tiene una división por ramas, no hay juventud ni ramas femeninas, no está el sector sindical y empresarial porque Activar somos todos y cada uno de nosotros porque vivimos en una provincia joven. No creemos en las distinciones no queremos seguir dividiendo porque el objetivo tiene que seguir siendo sumar, sumar y sumar, de nada sirve dividir cuando hay que sumar, de nada sirve quedarnos con un frente como Juntos por el Cambio que solo se nutra de tres partidos cuando cada vez más gente se quiere sumar”, precisó el referente.

Y continuó: “yo también anhelo un país con menos inflación con menos impuestos menos burocracia. En 2015 cuando me tocó encarar con Gastón Caballero, concejal de Apóstoles y el equipo que armamos, sacamos el primer programa en Misiones de emprendimiento social, le quitamos los impuestos al emprendedor en la ciudad de Apóstoles, desde la oposición lo hicimos”.

“Desde Apóstoles, capital de la política misionera, iniciamos nuestro proceso de construcción de Activar, fuimos una agrupación de muchos años y en 2017 encaramos una campaña nacional” expresó Pedro Puerta.

Por último, agradeció a su mamá Carmen, a su papá Ramón y a su hermano Lucio. “Papá nunca le cerró la puerta a nadie en Iporá. Para nosotros es muy importante hacer discursar es fácil hay que hacer la cosa, animarse”, precisó Pedro Puerta.

“Agradecer a cada uno de ustedes, mis amigos, la gente que trabajo, que en pandemia iban casa por casa a afiliar”, manifestó.