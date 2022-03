Acuerdo con el FMI: López Murphy dijo que el proyecto es “pésimo”

BUENOS AIRES. A su turno en la ronda de exposiciones durante el debate del proyecto de acuerdo con el FMI en el recinto de la Cámara de Diputados, el economista y diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos – CABA) se diferenció de la postura adoptada de Juntos por el Cambio y adelantó su voto negativo.

Según publicó Parlamentario, el acuerdo “es malo, es pésimo, no propone un solo cambio estructural para que la Argentina salga adelante y vuelva a crecer”. Además, el economista consideró que es un “acuerdo irresponsable diseñado por el FdT”.

Antes de abocarse de lleno a su discurso, el diputado se refirió a los incidentes que se sucedieron a los alrededores del Congreso entre manifestantes del Frente de Izquierda y la policía. “Han ocurrido incidentes en las calles donde se han herido policías. Quiero señalar que la violencia no paga. Y que este Congreso no cederá a ninguna presión que está en las calles”, sostuvo. Al tiempo que expresó su solidaridad con las fuerzas de seguridad que “están sosteniendo terrible agresión”.

El rechazo a un debate que se da a días de entrar en cesación de pagos

“Los argentinos atravesamos en el día de hoy una situación de extrema complejidad. La impericia e ineptitud del Gobierno nacional nos ha llevado a tener que decidir a pocas horas y días de un vencimiento que las arcas del Estado no pueden afrontar, la autorización de financiamiento para un nuevo acuerdo con el Fondo y organismos multilaterales debió haber sido hace mucho tiempo y debió haberse evitado este apresuramiento a la que todos estuvimos sometidos”, cuestionó López Murphy.

Y remarcó que “hace 30 meses que Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Martín Guzmán y el elenco de ineptitud que los rodea sabían cual era la situación que afrontamos. Y cuál es nuestra relación con los organismos multilaterales”, dijo el economista.

“Del mismo modo que lo hicieron en la renegociación con los acreedores privados y con el P1resupuesto de la Nación, esperaron a último momento para que los representantes del pueblo argentino tuviésemos que afrontar la situación. No son improvisados, son irresponsables, es una táctica y es mucho peor”, cuestionó el economista.

El acuerdo “aumenta el gasto público y los impuestos hasta un 300%”

Para el legislador de JxC el acuerdo al que el Congreso autoriza el refinanciamiento “es malo, es pésimo” porque “no propone un solo cambio estructural para que la Argentina salga adelante y vuelva a crecer”. Por el contrario, sostuvo que “la Argentina necesita reformas estructurales profundas en lo laboral, en lo previsional, en lo fiscal, en lo externo”.

“El acuerdo que el Gobierno que ha discutido en las comisiones no soluciona nada, en realidad posterga y empeora la crisis en la que estamos envueltos hace mucho tiempo”, subrayó el economista.

Y ejemplificó: “Aumenta el gasto público de lo que se han mostrado orgullosos y los impuestos hasta un 300%, y la deuda interna en una magnitud extraordinaria. Ese ajuste al que van a someter la propiedad del capital lo descubrimos con el diputado Álvaro González en la discusión con la directora de la AFIP (Mercedes Marcó del Pont). Lo pusimos sobre la mesa. Y eso no hubiese salido a la luz sin la discusión en el Congreso”, planteó.

A su vez, criticó: “La novedad de este debate es un gobierno que intenta ser oficialismo y oposición al mismo tiempo. He estado señalando que esa estrategia cobarde no se la vamos a dejar pasar. Tiene que hacerse cargo de la deuda que van a generar porque están solicitando una ampliación de la deuda que tenemos”, fustigó López Murphy en referencia al pedido de 45 mil millones de dólares, 5 mil millones más que la deuda vigente.

Fuerte interpelación a Cristina y Máximo Kirchner

En ese sentido, se preguntó: “¿Qué piensa Cristina (Kirchner), que piensa Máximo (Kirchner)? Que no lo veo en el recinto. Se han escondido con esa pusilanimidad que no ha sido la práctica de esa manía epistolar que experimentamos en los dos años. Se esconden porque no quieren asumir la responsabilidad de autorizar el refinanciamiento con organismos internacionales. Que quede claro es el acuerdo del Frente de Todos y a la responsabilidad económica es del Poder Ejecutivo”, manifestó.

“Háganse cargo de las pésimas decisiones del inadmisible manejo del Estado que tuvieron en los últimos dos años. Y también en los últimos 12 años. Dejen de jugar a las escondidas háganse responsables”, exigió López Murphy.

En otro tramo, se dirigió a sus pares del interbloque y reconoció “el valor y el objetivo fundamental que se ha desempeñado en la última semana que ha sido defender la institucionalidad del Congreso y eliminando la absurda exposición del primer proyecto redactado”.

Sin embargo, manifestó que “eso para mí no es suficiente. Esta autorización del acuerdo no lo van a cumplir. Solo posterga y agrava una crisis muy profunda. Con la ventaja que le otorga al Gobierno nacional un crédito colosal para seguir jugando con la patria. Se lo otorga y eso creo afecta la sostenibilidad y la credibilidad del país”, precisó.

“El acuerdo es pésimo para el país y todos los argentinos”, ratificó López Murphy, anticipando su voto negativo.