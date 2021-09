Advierten que con el Kirchnerismo “la gente está más desempleada, con más planes y más hambre”

POSADAS. En las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2021, la oposición triunfó en 17 distritos del país celebradas contra sólo 6 ganados por el oficialismo.

Las distintas vertientes opositoras, en su gran mayoría de Juntos, no solo se llevaron todos los distritos más importantes, como Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, sino también las provincias patagónicas y obtuvo victorias destacadas en territorios habitualmente afines al kirchnerismo como Chaco y Entre Ríos.

“Hay un desconcierto importante, nadie veía que (el oficialismo) podía ganar con comodidad y tampoco perder por esta paliza”, dijo a MisionesCuatro el consultor político Eduardo Reina.

Consultado sobre el descontento de la gente y el contundente revés en las urnas para el Kirchnerismo, Reina comentó que “el descontento es lo que se ve en el supermercado. El tema es que si no lo queres ver. No querés ver el hambre, desocupación, que la gente estuvo parada un año y no pudo comer. La realidad está ahí y la gente está molesta”.

Para el consultor político, la gente votó al oficialismo buscando un cambio y finalmente, dos años después, “está más desempleada, con más planes y más hambre”.

PASO 2021: derrota del Gobierno Renovador

En relación a los resultados en las PASO en el territorio provincial, Reina explicó el mal resultado del Gobierno provincial y aseguró que hay señales de la gente que “a veces quieren un cambio, ver caras nuevas, probar alternativas y a veces no la encuentra”.En ese sentido advirtió que hay casos que cansan al electorado.

“Por ahí los candidatos no fueron lo tentador que fue Pedro Puerta u otros”, comentó en relación a la diferencia de votos entre el oficialismo y el frente Juntos por el Cambio. “La oposición tiene que armar una lista tentadora para que en noviembre se repitan estos números”, cerró.