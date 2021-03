Advierten que el gobierno K hace “asistencialismo con dinero que se imprime sin garantías”

BUENOS AIRES. El ex presidente y ex gobernador Ramón Puerta, brindó su visión respecto del presente económico y el escenario político e institucional del presente año, marcado por la crisis del coronavirus (Covid-19), la carencia de vacunas y la debacle económica, con una oposición que busca abroquelarse para enfrentar a un oficialismo cuyos principales referentes tienen una altísima imagen negativa.

Entrevistado por la periodista Rita Fiorino, para el programa Mercado y Expertos, el ex embajador argentino en España se pronunció por la conformación de un gran frente opositor en el que el Peronismo Republicano y Federal que lidera Miguel Pichetto, sea una de las “cabezas” del espacio. Y advirtió sobre una debacle económica y política que se vendría acentuando, según Puerta, desde 2005-2007, con la “enajenación de los partidos políticos” y la aparición de “caudillos y señores feudales” como los dueños de los órganos partidarios.

“En el 2001 teníamos varias cosas a favor que ahora no están. Había un sistema institucional que funcionaba con cada uno en su lugar. No existía la politización de la justicia ni la judicialización de la política. Son dos males que están cruzados y hacen mucho daño”, comenzó diciendo el ingeniero Puerta, en la entrevista mencionada.

“A su vez, los partidos políticos existían”, subrayó el ex senador, recordando su rol en la salida de la crisis del 2001.

Al ser consultado por la presente crisis económica y política, Puerta consideró que, en realidad, comenzó en 2005 “con la enajenación del poder político. Los partidos dejan de funcionar como tales, y tienen dueños, tienen caciques y señores feudales. Y esto reproduce épocas de altísima pobreza, desempleo y violencia”, enfatizó.

“Hay que entender que la democracia no funciona sin partidos”, dijo Puerta e insistió en que, pese a que “la política está muy mal vista, no hay democracia del mundo que funcione sin partidos”.

Para el ex diputado nacional, “el último plan económico integral fue el de Carlos Menem, no el del primer gobierno, sino del segundo. Y ese plan de Domingo Cavallo, duró 10 años y medio. El gobierno de Raúl Alfonsín, en materia de consolidación de la democracia, avanzó mucho, pero en todo lo demás, era caótica la situación. El peronismo con Menem a la cabeza y un plan integral, lo controló para bien. Pero cuando empezaron a pedir la re-reelección, el poder indefinido, empezamos a perder el rumbo. Y el 1 a 1 no iba a durar otros 10 años más”, sostuvo Puerta.

De acuerdo con el ex gobernador, “los beneficios de ese plan (de Convertibilidad) se tiraron por la borda, y los errores se profundizaron. Hoy tenemos más corrupción que antes, tenemos inflación y Argentina está aislada en el mundo”, advirtió.

“En economía ya no se discute más el modelo. Después del fracaso de la Unión Soviética, el mundo camina en materia económica por una sola senda: capitalista, liberal y privatista. Después venimos los que pensamos como peronistas, que todos esos recursos deben ir al que más lo necesita, el entendimiento del capital y el trabajo, de la Argentina y el mundo, sacar a la gente de la pobreza, eso lo dicen el socialismo en España y se dice en Alemania. Pero acá todavía discutimos cuál es el modelo económico”, argumentó Puerta, para quien “la pandemia confunde a muchos y justifica grandes errores”

En su análisis de la gestión del gobierno en plena pandemia de coronavirus, el ex senador insistió en que “Argentina en materia económica va a contra mano. Eso de ‘entre la economía y la salud, me quedó con la salud’ es un error. Tenés que quedarte con las dos. La economía te da recursos para que haya salud para todos, la salud, con una economía que fracasa, es la que primero sufre. Hoy tenemos desatención de muchísimas enfermedades que quedan cubiertas por el (Covid-19)”, planteó el ingeniero, en tono crítico hacia la postura del presidente Alberto Fernández, de privilegiar la salud en desmedro de la economía, en los primeros meses de la pandemia.

“Vamos empeorando en materia económica. Caímos 10 puntos (del PBI) y subimos 5. Estamos 5 puntos abajo del (nivel de actividad económica) gobierno anterior, al que, en los últimos tiempos, no le fue bien en lo económico”, remarcó.

Asimismo, en un tramo saliente de la entrevista, el ex presidente apuntó a uno de los problemas del actual gobierno de Fernández y Kirchner, la inflación. “Hoy hay asistencialismo con dinero que se imprime sin garantías y que genera inflación, eso también sucedió antes de Menem, que tuvo asistencialismo pero sin inflación y buscando el equilibrio fiscal”, lanzó el ingeniero.

No obstante, Puerta aclaró que “el asistencialismo tiene que seguir, pero tiene que tener recursos”.

Ante la consulta por el escenario político, el ingeniero opinó que actualmente no hay una dupla integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el gobierno. “Hay un entendimiento y un poder muy fuerte de quien es la vice, que tiene el derecho a ejercer el poder político porque el que está arriba se lo cede”, sentenció.

En esta línea, Puerta prosiguió al describir al partido de Cristina y Máximo Kirchner. “Gran parte del kirchnerismo, viene del peronismo, otros del radicalismo y muchísimos de la izquierda pre caída del muro de Berlín y de ex organizaciones guerrilleras. Hay todo un coctel de izquierda y me alegra que funcionen institucionalmente. Se quedaron con el PJ que ya no es más peronista, sino kirchnerista”, enfatizó.

Sin embargo, Puerta no se detuvo en la descripción del espacio de Cristina y puso el énfasis en la oposición peronista al kirchnerismo que gobierno. “Al peronismo lo tenemos que hacer funcionar con el Peronismo Republicano y Federal, buscando insertarse en todas las provincias, para darle a una masa de votantes muy importante, la alternativa de votar de acuerdo con sus ideas”, remarcó Puerta sobre el armado federal que vienen impulsando con la conducción del ex senador Miguel Pichetto.

“El peronismo tiene que ser de vanguardia, no es de izquierda, cree en el entendimiento del capital y trabajo y de la Argentina y el mundo, es lo que tenemos que hacer”, subrayó Puerta.

En esta línea, Puerta remarcó que está “participando activamente en colaborar en el armado con el del compañero Pichetto. Es un caso que se da pocas veces en política: es aceptado por los peronistas y bien visto lo que no son peronistas. Esto nos permite ser parte de un gran frente opositor, como cabeza. El peronismo nunca va a ser pata de nadie”, sentenció el ex embajador argentino en España, contrario a la interpretación de un sector de Cambiemos, en considerar al peronismo como un complemento del gobierno de Mauricio Macri.

“Un espacio Juntos con el PRO, con los radicales, con la Coalición Cívica y todos los del campo opositor es muy importante. La democracia argentina necesita una oposición con ideales precisos y un núcleo de coincidencias mínimas donde es fundamental que esté el peronismo”, manifestó Puerta, y acotó: “Tenemos que ofrecer una alternativa. La fracción muy importante (del electorado que no vota al gobierno) es inteligente, sabe lo que quiere. Pero no encuentra una oferta que le dé la tranquilidad de saber, vamos en esta dirección”, recalcó.

Respecto del armado del espacio opositor, Puerta insistió en su postura de hacer una simbiosis entre experiencia y juventud. “Los jóvenes son fundamentales, pero en un entendimiento con la experiencia. Yo tengo más de 50 años en política. Puedo contar de los errores y de los aciertos que tuve a los más jóvenes. Tenemos que hacer de la política una simbiosis, entre la energía de la juventud y la experiencia de aquellos que podemos aportar”, expresó.

“El peronismo es experto en eso. Incorpora a la mujer, a los sectores del trabajo y del capital, porque no hay trabajo sin capital. Cuando hay 8 millones de argentinos que tributamos, no podemos mantener a los 22 millones que no tributan. Tenemos que mejorar esa ecuación. Hay experiencias en el mundo que lograron esto”, manifestó el ingeniero.

Sobre el final, Puerta reiteró su rechazo a la caracterización del actual gobierno del Frente de Todos, como un gobierno peronista. “Este gobierno no es peronista, es kirchnerista. Falta un fuerte apoyo mediático (a la oposición), hoy el primer poder es el periodismo”, cerró el ex presidente.