Advierten que las Pymes se verán afectadas por el “Efecto Qatar” y el turismo interno

POSADAS. El final de año será complejo para las PyMES y emprendimientos según la mirada del economista Juan Sansalone, quien remarcó que por el Mundial de Futbol de Qatar y el turismo interno, se observa una “descapitalización” del mercado interno, lo que impacta de manera directa al sector de los pequeños y medianos emprendedores.

Es un final de año “bastante complicado para emprendimientos y empresas, si bien ya veníamos con problemáticas, se sumaron muchas más, como el Mundial que descapitalizó mucho el mercado: muchas personas viajaron y otras compraron televisores. Muchos otros terminaron haciendo compras para compartir en los partidos. Y se sumó este fin de semana largo, en donde muchas personas viajaron”, detalló Sansalone, en diálogo con el Noticiero Central de MisionesCuatro.

“Todo esto hace que llegar a las fiestas va a ser complicado y la mesa navideña, más reducida. Así, los emprendimientos van a verse afectados”, vaticinó el economista.

Consultado por este medio, Sansalone consideró que la escasez de dólares y las trabas a las importaciones no se modificaron sustancialmente y esto agrava la situación de muchas industrias y emprendimientos que necesitan insumos que no se fabrican en el país. “El tema de las importaciones afecta muchísimo a empresas y emprendimientos. No están pudiendo conseguir los (insumos) Y hay industrias donde no hay capacidad productiva, como en la de indumentaria”, subrayó Sansalone.

No obstante, el consultor admitió que “tenemos empresas que se ven beneficiadas”, que son las que fabrican productos sin necesidad de insumos importados, “pero están cambiando las reglas de juego y se está complicando el panorama para muchos”.