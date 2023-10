Afirman que en el debate presidencial “no ganó nadie”

POSADAS. El analista político, Eduardo Reina, habló con MisionesCuatro sobre el primer debate de candidatos a presidentes, donde participaron Sergio Massa (Unión por la Patria); Javier Milei (La Libertad Avanza); Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio); Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad)

“La verdad que no ganó nadie, no ganó la gente. Hagamos un análisis objetivo. Tuvo 45 puntos de rating, es muchísimo. Lo vio mucha gente, significa que esto es lo que proponía, o lo que tenía la gente en un afán, por ver si con esto lo podía ayudar a definir un voto o qué estaba pasando”, expresó Reina.

Asimismo, agregó: “hoy la gente está pasando mal y se vio ayer en el debate, no ayudó a la gente, fue exclusivamente de show y no se habló de los discursos de la gente”.

“La gente tiene una narrativa y los políticos tienen otra. Eso como objetivo y como conclusión del primer debate. Después, cada uno usó las chicanas necesarias como para sobresalir en la parte dantesca, no con las propuestas, porque no hubo una propuesta, así que diga, ‘que novedosa’. Entonces ahí estamos el problema”, afirmó Reina.

“Fue todo muy aburrido, muy previsible y las preguntas que hacían no eran preguntas, sino eran planteos de cada uno para que el otro esté de acuerdo y los corrobore o tenga alguna discusión externa”, añadió.

“Me parece que el tema Insaurralde no existió, cosa que me extraña sobremanera, es un caso que debería haberse usado un poco más. Cristina nos anunció en el debate, hubo cosas que no se fueron generando a partir del debate”, precisó Reina.