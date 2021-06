Afirman que este 6 de junio hay que conseguir “la mayor concurrencia posible”

APÓSTOLES. Misiones Cuatro entrevistó al ex gobernador de Misiones y ex embajador de Argentina en España, Federico Ramón Puerta, en su localidad natal. En la oportunidad, el dirigente de Peronismo Republicano manifestó que en estas elecciones de medio término se dan: “situaciones contradictorias, pandemias por un lado y elecciones por el otro. Pero lo importante es votar y que llueva la transparencia y el resultado electoral”, expresó el ex funcionario.

Asimismo, agregó: “es muy difícil hacer campañas en medio de una cuarentena de mayor dimensión o de menor dimensión. La cuarentena no es un buen aliado en ningún carácter social, como es la campaña electoral, pero hay que conseguir lo que dije recién: el resultado con la mayor concurrencia posible y con la transparencia que debe acompañar el resultado posterior”.

“La primera vez que voté fue en el 73’, hace 48 años. El hecho de votar un solo día ahorra recursos y también ayuda a tener una evaluación integral de lo que es un país federal, como el nuestro. Ir separando es parte de un error estratégico, que no solo es de ahora. Apenas renació la democracia en el 83’ se empezaron a separar los comicios en el 87’”, comentó Puerta.

Críticas por el manejo de la pandemia

El ex gobernador dijo que el Ejecutivo Provincial privilegió la destrucción de la economía: “el gobierno kirchnerista ha hecho, la salud por un lado y la economía por el otro como si fueran enemigos y este gobierno provincial es kirchnerista, claramente. La realidad es que han privilegiado la destrucción de la economía con tal de asustar a la gente y tener votos en base a que apareció la vacuna”, manifestó.

Por último, Puerta dijo que hay que quitar la ley de lemas, que él la eliminó cuando fue gobernador: “primero a nivel provincial, luego a nivel municipal y los que gobiernan la restablecieron. La ley de lemas fue un error. En el 91’, cuando yo fui electo gobernador funcionó por primera vez, me benefició en lo personal, pero como creo en las instituciones en la provincia y en el país la eliminé, hay que eliminarla”, declaró el ex funcionario.