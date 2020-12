POSADAS. El veto del presidente Alberto Fernández al artículo 123 que lo facultaba a crear zonas aduaneras especiales en regiones con comercio bilateral, “fue una estafa”, según el edil de Apóstoles Juan Ahumada (Peronismo Republicano – Activar), quien recordó que el mandatario prometió la creación de un área aduanera con menor carga impositiva en Misiones, la provincia más afectada por las asimetrías comerciales en todo el país. “Al pueblo misionero lo engañaron y le robaron sus sueños”, lanzó el edil.

Sin ocultar la desilusión con el incumplimiento de la promesa del presidente, Ahumada insistió en que la creación de un área aduanera especial en Misiones iba a representar una excelente noticia. “Tenemos crisis energética, una desnutrición muy grande, ningún municipio tiene cloacas… con un panorama tan difícil dentro de una crisis nacional era una noticia muy buena”, recalcó.

No obstante, Ahumada no se mostró sorprendido con el desplante del presidente, que, en su última visita a Posadas, se había comprometido con la zona aduanera especial. “Es el borrar con el codo lo que escribió con la mano, es algo permanente de Alberto (Fernández) A lo largo de su carrera hizo lo posible para hacernos saber que iba a trabajar de esta manera. Estuvo en todos los bandos. Habló bien y mal de todas las personas, tuvo alianzas de todo tipo”, denunció el concejal, añadiendo que no se sintió sorprendido por el decreto.

“Me puso muy triste y mal. Esto genera desesperanza. Va a ser muy difícil salir adelante”, expresó el concejal sobre la nueva postergación a Misiones, una provincia con el 90% de las fronteras con Brasil y Paraguay.

Por otra parte, “nunca creí que se iba a dar. Pero con el anuncio del presidente uno tenía esperanza. Pensamos no va a decir algo que después no va a hacer. Alberto no va a cambiar. Y de ahora en más, no podemos confiar en la palabra del presidente”, sentenció el concejal.

Balance del año

En otro orden de temas, Ahumada hizo un balance de un año totalmente atípico, marcado por la crisis sociosanitaria y económica por la pandemia del coronavirus y la prolongada cuarentena dispuesta por el gobierno. “El Concejo de Apóstoles fue primero que pudo trabajar en sesiones online. Sólo nos perdimos dos semanas (de trabajo) y fuimos el primero en seguir sesionando (en forma remota) por pedido nuestro”, comentó.

No obstante, “la conectividad dificultó el trabajo, saliendo del centro, la conectividad es pésima. Misiones no tiene fibra óptica en casi ninguno de sus municipios. Debería ser una política de estado y algo a solucionar en el corto plazo. Con el homeoffice es algo sumamente necesario. Hoy la conectividad es algo casi básico”, subrayó.

En cuanto a su gestión, el concejal explicó: “Pudimos ejercer el contralor del Ejecutivo. Logramos que se vuelva a emitir el boletín oficial. Y también logramos soluciones para vecinos que tenían (reclamos) mínimos. Creo que estamos cerrando un primer año positivo (en la gestión)”, enfatizó.