Ajuste K: 7 de cada 10 jubilados cobrarán un aumento de $906

POSADAS. El ajuste que está implementando el gobierno nacional sobre las jubilaciones fue analizado por el periodista especializado en temas previsionales, Nicolás Machuca, quien no dudó en calificar la medida de un “ajuste brutal, perverso y maquiavélico” sobre el sector con menor capacidad de movilización de la sociedad argentina.

“Es cierto que no llegan a la canasta básica, y ni siquiera se acercan. Pero tampoco están llegando a la inflación. Lamentablemente no le están ganando a la inflación”, subrayó Machuca, desmintiendo al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Este 5% (de aumento) que va para las jubilaciones y también a todas las prestaciones sociales, como la AUH, son importes que no le cambia para nada la vida al adulto mayor, a los pensionados y los que cobran asignaciones. Todo lo contrario, sienten vergüenza, desolación y abandono del Estado”, denunció el periodista, en contacto con MisionesCuatro, este jueves.

Un aumento que deja a los jubilados por debajo de la línea de la pobreza

En esta línea, Machuca remarcó que 7 de cada 10 jubilados del país, perciben la jubilación mínima. Y “va pasar a cobrar 906 pesos más, a partir de diciembre, hasta el 28 de febrero. Serán 19.035 pesos. Ahora, la inflación de octubre fue la más alta del año. Y lleva acumulada en el último mes, 6,6%. Y en la Canasta General, más del 5,7%. Cómo justificas este 5% (de aumento) y 906 pesos de diferencia ante los números que hablan por sí solos. Parece una burla para los más de 4 millones de jubilados que están cobrando la mínima”, sentenció.

Según Machuca, el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, le dijo muchas veces: “La Argentina es un país en el cual, no vale la pena envejecer. Esto nos va a tocar a nosotros cuando seamos jubilados. Tenemos que pensar en cambios urgentes. Y que el Estado pase de tener un mundo paralelo de números, a una realidad. Desde el regreso de la democracia, los jubilados siempre han sido ajustados y perjudicados. Siempre son los que reciben el primer golpe. Estos 906 pesos equivalen a medio pan dulce”, bramó el periodista.

Cuestionamientos a Raverta

Por otra parte, Machuca cuestionó a la titular de la Anses, Fernanda Raverta, quien dijo que un jubilado percibirá 28 mil pesos y si tiene la suerte de estar con su cónyuge, 56 mil. “Pero es por el medio aguinaldo que lo cobran en diciembre. Y no lo cobran más. En Buenos Aires, más de la mitad de los jubilados están solos. Han sufrido la pandemia, se han enfermado y no tienen cobertura. La señora Raverta está muy equivocada al decir que los jubilados superaron la inflación”, lanzó el periodista.

“Si se aplicaba la fórmula del gobierno de Cambiemos, los jubilados habrían acumulado un aumento del 42%. Estarían cobrando 960 pesos más por mes. Y la inflación va a superar el 37%. Y estamos en un 35,3% de aumentos. Ni llegan a empatarle a la inflación. El jubilado ya siente que le están tomando el pelo”, sentenció Machuca.