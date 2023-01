Al caer la moratoria de la ley 26.970 “han dejado a muchísimas mujeres sin poder jubilarse”, advierten

POSADAS. “Lamentablemente no pudimos terminar el año con una buena noticia”, afirmó la abogada previsionalista Mirta Kornuta (MP ), quien se refirió al vencimiento de la ley 26.970 que permitía jubilarse sin los 30 años de aportes a mujeres y hombres, y también, regularizar años de aportes a quienes aún no tienen la edad jubilatoria, pero sí tienen problemas con los aportes que deberían haber completado sus empleadores.

En diciembre del año pasado, “se tenía que aprobar esta nueva moratoria para que pudieran ingresar mujeres de 60 años o más, que no cumplen con los 30 años de aportes. Al no sancionarse la nueva moratoria y tampoco se prorrogó por decreto, no tenemos más moratoria para poder jubilar a mujeres con la edad jubilatoria, pero sin los 30 años de aportes”, detalló Kornuta, en diálogo con el Noticiero Central de MisionesCuatro.

“Se dejó la (última) sesión (en la Cámara de Diputados) para tratar otros temas y se dejó a un lado esta moratoria que sí es importante. Han dejado a muchísimas mujeres sin poder jubilarse”, advirtió Kornuta sobre el vencimiento de la 26.970.

Sólo un 10 por ciento de las mujeres en edad jubilatoria, podrá jubilarse

Según la abogada previsionalista, “hoy vamos a poder decir que 1 de cada 10 mujeres se podrán jubilar, por contar con sus 30 años de aportes”. Al tiempo que recalcó que la norma sirve “para los hombres también, pero la moratoria 24.476, es la que se usaba para hombres. La ley 26.970 que expiró el 31 de diciembre solamente se utilizaba para mujeres, que se sumaba al decreto que les sumaba un año de aportes por cada hijo nacido con vida”, explicó la especialista.

“Los varones no tenían esa moratoria, sino que tienen la de la 24.476, que sigue vigente. Pero son muy poquitos los años que nos permiten comprar (con la moratoria 24.476)”, comentó Kornuta, añadiendo que esa ley permite comprar años no aportados desde el momento en que la persona cumplió 18 años hasta diciembre de 1993, “son unos 8 años”.

En cambio, la 26.970 “que expiró y se usaba para mujeres, deja afuera a muchísimas mujeres. Vamos a ver si se puede sancionar en Marzo”, puntualizó la abogada, añadiendo que la norma caída “beneficiaba a muchísimas personas y más del 60% de mujeres”.

Esta normativa que no se prorrogó por falta de una media sanción en la Cámara de Diputados incluía “a personas que no están en la edad jubilatoria”, a las que les “permitiría regularizar esos años que les faltaban”.

“La otra opción es tanto hombres y mujeres cuando cumplen 65, pueden tramitar la PUAM (Pensión Única del Adulto Mayor) que les permite cobrar el 80% de una jubilación mínima”, acotó la abogada.

Una moratoria que beneficiaba a mujeres sin los aportes necesarios y a personas con problemas de aportes

Consultada al respecto, Kornuta resaltó que por cuestiones propias del tipo de empleo, la informalidad laboral en el trabajo doméstico y otras cuestiones, “son más mujeres las que no tienen aportes”.

En cuanto a las moratorias como la que expiró, implicaban el pago de una jubilación mínima, con un “descuento obligatorio de 60 cuotas, durante 5 años. Cuando cancelaban (la deuda por la moratoria para completar los 30 años de aportes) pasaban a cobrar la mínima. Aunque este haber mínimo viene subsidiado con refuerzos”, recordó Kornuta sobre medidas implementadas para que los jubilados no pierdan tanto poder adquisitivo frente a la inflación, a fines del 2022.

La moratoria caída permitía “comprar los años de aportes o regularizar años que faltan. Porque a muchas personas, las empresas no les han realizado los aportes, cuando vas a la historia laboral, a lo mejor le aportaron la mitad de los años” que trabajó en blanco. “Si la persona tiene que pagar los 30 años es imposible, las moratorias implican quitas de intereses”, insistió Kornuta.

“Lamentablemente tampoco salió la prórroga por decreto. Veremos en febrero o marzo, si se hace un decreto para prorrogar esto (la ley 26.970)” que beneficiaba a “hombres y mujeres o personas con problemas de aportes que van a poder regularizar para que cuando lleguen a la edad puedan jubilarse”, concluyó la abogada.