“Al político que está sentado en la banca le falta entender lo que le pasa a la gente”, dijo Klipauka

POSADAS. La abogada laboralista y precandidata a diputada nacional Florencia Klipauka Lewtak, quien ocupa el segundo lugar de la lista “Juntos”, encabezada por Pedro Puerta, visitó los estudios de Misiones Cuatro, para comentar cómo viene desarrollando la campaña proselitista de cara a las elecciones Primarias Simultáneas y Obligatorias (PASO), que tendrá lugar el próximo 12 de septiembre.

En primer lugar, contó que pusieron una carpa a disposición de los vecinos para brindar asesoramiento en diferentes servicios: “tenemos una carpa, estoy con los chicos que reparten folletos y estamos asesorando a la gente con trámites, lo que es Anses o ATM”, describió la precandidata.

“Es multifuncional, los fines de semana ponemos música para los chicos y adolescentes y entre semana me gusta darle el enfoque de lo que hago día a día”, agregó.

Además, reveló que hay muchas personas que no están informados que se vota en las próximas elecciones nacionales: “también me doy cuenta que hay mucha gente que no sabe que se vota, hay que explicar que hay que ir a internas”.

Problemas sin soluciones

“La gente padece la misma problemática desde hace años, falta de servicios como agua potable. Se están centrando en buscar tanta innovación en tantas tecnologías innecesarias y la gente está sin agua potable”, declaró Klipauka en referencia a la falta de atención y respuestas a los servicios básicos.

Y agregó: “yo soy un vecino común, cuando empezás a hablar con la gente me dicen ‘te pasa lo mismo’ y sí, yo no vivo del Estado, pago las cuentas día a día y mucha gente me decía ‘no pensaba en quién votar, pero ahora me convenciste’”.

También cuestionó a los funcionarios y su accionar: “para mi les falta un toque de realidad a los que están sentados, capaz porque son los que trabajaron mucho tiempo en lo que es poder, que viven de la política, es un ciclo que hay que cumplirlo”, manifestó Klipauka.

“Pienso que al político que está sentado en la banca en general le falta entender lo que le pasa a la gente”, precisó.

Asimismo, relató su experiencia en los días de campaña: “voy a contar lo que me pasa hoy día para ver si me entienden. Por suerte fue hermosa la evolución y sigue siendo, porque sigo hablando con la gente”, expresó.

“De los que estamos en la lista, somos los únicos que no estamos en el Estado”, recalcó la precandidata a diputada nacional por “Juntos”.