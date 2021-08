BUENOS AIRES. En un claro gesto electoralista y apuntando a conseguir el voto de jóvenes bonaerenses, el presidente Alberto Fernández encabezó en Tecnópolis, el lanzamiento de la segunda etapa de “Argentina Programa”, ante unos 20.000 jóvenes de todo el país, en el que anunció que “vamos a hacer de internet un servicio público, para que no nos sigan robando con las tarifas”. Por supuesto, estaban presentes candidatos del Frente de Todos.

“Sigo siendo joven y quiero reclamar igualdad y no quiero argentinos con hambre. No me voy a volver un conservador de los que usan la palabra libertad. Pero en el fondo sólo quieren sostener un sistema perverso que generó tanta desigualdad”, manifestó el presidente, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, al Ministro Matías Kulfas, y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Hay liberales que hablan de libertades, pero en el fondo son muy conservadores. A esos liberales píquenles el boleto, chicos y chicas. La libertad esa es libertad para algunos, y catástrofe y penuria para millones”, lanzó Fernández, en esta línea.

Las palabras del presidente parecieron apuntar al sector de los autoproclamados “libertarios”. Ello en un contexto en el que este domingo, presentó su candidatura el economista Javier Milei, con una gran presencia de jóvenes.

En clave electoral, Alberto dijo que él quiere ser “el que les dé más derechos a los argentinos, como lo hizo durante su gobierno” la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En este contexto habló específicamente del servicio de internet, ya que la pandemia evidenció la profunda brecha entre quienes podían pagar la conectividad para aprender, y quienes no.

“Se enojan porque dije que internet es un servicio público. Que se enojen, vamos a hacer de internet un servicio público, para que no nos estafen y roben con las tarifas”, expresó Fernández, según informó A24.

Demagogia de campaña

Pese al contenido del discurso de Fernández, según La Nación, fuentes cercanas al jefe del Estado y la Enacom, revelaron que su intención fue la de “ratificar” la decisión política que tomó al firmar el DNU 690/20 en el que declaró servicios públicos a internet, telefonía y TV paga.

Según esas fuentes, la motivación del Presidente fue dejar en claro su postura en medio de la judicialización del Decreto de Necesidad y Urgencia. Cabe recordar que Telecom, DirecTV y Telecentro, obtuvieron medidas cautelares contra ese DNU.

Sin embargo, y más allá de las declaraciones altisonantes ante miles de jóvenes, no habría un plan de estatización del servicio de internet.

El plan “Argentina Programa” en Tecnópolis está destinado a la capacitación en programación de 60 mil jóvenes de todo el país. Incluye subsidios de 100 mil pesos para adquirir computadoras. Y tarjetas de conexión gratuita a internet.