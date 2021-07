Alberto defendió la carta de Nicolini a Rusia, por las millones de segundas dosis de vacunas Sputnik adeudadas

BUENOS AIRES. En medio del acto de campaña del Frente de Todos en Escobar, donde los referentes de la coalición de Gobierno presentaron quiénes serán los candidatos por la provincia de Buenos Aires en las PASO del 12 de septiembre, el presidente Alberto Fernández respaldó la misiva que su asesora Cecilia Nicolini envió a Rusia en reclamo por las –millones– de segundas dosis de las vacunas Sputnik V que el gobierno de Vladimir Putin no envía.

“Escriben editoriales porque le mandamos una carta a un proveedor de vacunas porque no cumplieron con los compromisos. Y dicen que detrás de todo eso hay un conglomerado geopolítico”, apuntó Fernández contra la oposición, según informó La Nación.

Al respecto de la controversia desatada por la misiva, Fernández expresó: “Es el primer caso que, porque yo le digo a un país que por favor cumpla con sus compromisos, yo me estoy sometiendo a él. No entiendo cómo ocurren estas cosas. Lo hacen con un descaro que asombra”, opinó el mandatario, sin hacer mención a los millones de argentinos vacunados que deberían completar su esquema de inmunización con unas vacunas que no llegan y que no se sabe cuándo vendrían.

“Nosotros lo que sabemos es defender los derechos de la gente. Lo que estamos haciendo es defender los derechos de ustedes… decir manden las vacunas que se comprometieron”, concluyó el mandatario en relación a la polémica desatada por el reclamo a Rusia, que ya respondió que van a priorizar a su población con las segundas dosis.

La oposición reclama que Vizzotti y Nicolini, vayan a dar explicaciones al Congreso

En tanto, Juntos por el Cambio presentó este jueves una citación con carácter urgente para que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial se presenten en el Congreso para dar explicaciones sobre la carta en la que Nicolini admitía la gravedad de la crisis por la falta de dosis de Sputnik V y le reclamaba a Rusia que cumpliera con las obligaciones asumidas.

Lo que dijo Nicolini sobre el faltante de vacunas

Respecto a la carta que Nicolini envió a Anatoly Braverman, la mano derecha de Kirill Dmitriev, el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), cabe resaltar que la asesora recuerda al fondo ruso que el gobierno está recibiendo vacunas de otros proveedores con cronogramas que se cumplen. Y que Argentina “hizo fuerza” por el contrato con Rusia, dejando de lado las negociaciones con otros laboratorios.

“Todavía necesitamos recibir las dosis pendientes del Componente 1. Tal como lo indica el contrato, todavía tenemos pendientes de recibir 18.734.185 dosis (5,5 millones C1 + 13,1 millones C2). Aún estamos esperando el cronograma de entrega de Julio que Usted también acordó enviarnos en esa llamada. Pero no lo recibimos. En algún punto, podríamos pensar en recibir más componente 1 que 2, o pensar nuevas estrategias, pero urgentemente necesitamos algo del componente 2. A estas alturas todo el contrato está en riesgo de ser públicamente cancelado. Nosotros entendemos el faltante y las dificultades de producción de algunos meses atrás. Pero ahora, siete meses después, todavía estamos muy atrás, mientras estamos empezando a recibir dosis de otros proveedores en forma regular, con cronogramas que se cumplen”, manifestó Nicolini en la carta en cuestión, que para ella, no tiene un tono de amenaza.

Nicolini y Vizzotti en Rusia

La decisión del gobierno de negociar con Rusia y el problema del componente 2 de Sputnik V

Y en un tramo verdaderamente ilustrativo, Nicoloni sostiene: “Nosotros respondimos siempre haciendo todo lo posible para que Sputnik V sea el mayor éxito, pero Ustedes nos están dejando con muy pocas opciones para continuar peleando por Ustedes y por este proyecto. Y como también mencioné una vez, estamos soportando persecuciones legales como funcionarios públicos debido a estas demoras, poniendo en riesgo nuestro Gobierno”, lanzó la asesora presidencial.

Cabe remarcar que la vacuna Sputnik V es efectiva contra las nuevas cepas del coronavirus, con las dos dosis. Es decir, administrando la dosis del componente 1 (Adenovirus 26) primero. Y luego la del componente 2 (Adenovirus 5). El problema radica en que el componente 2 es difícil de fabricar. Ante la carencia de estas vacunas, Rusia prioriza la inmunización de su población. Este domingo, hubo más de 700 muertos por Covid-19 en ese país. De hecho, tampoco envían el principio activo para fabricar las segundas dosis en Argentina. Más precisamente, en el laboratorio Richmond del empresario K Marcelo Figueiras.