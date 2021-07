Alberto en 2020: “Prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos”

BUENOS AIRES. Este miércoles, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que el país superó la barrera de los 100 mil muertos por coronavirus (Covid-19), ubicándose en el onceavo lugar en el triste ranking de países con más fallecidos por la infección pandémica.

El dato es preocupante porque a 494 días del primer fallecido por el virus SARS-CoV-2, no sólo se continúan acumulando contagios y muertes. Sino que, además, no se avizora una salida a la pesadilla, agravada por la debacle económica, el aumento del desempleo, la inflación y la pobreza.

En este contexto, toman relevancia las desafortunadas palabras del jefe de Estado, Alberto Fernández, quien hizo referencia –casi como en un presagio-, a la funesta cifra de víctimas de la peste.

“No lo dudé nunca: prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos”, dijo Alberto el 11 de abril de 2020. Poco más de un año después, la cifra que arrojó, se convirtió en una profecía autocumplida. “De la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve”, había enfatizado el mandatario en una entrevista con Jorge Fontevecchia en el canal NetTV de Perfil.

Según La Nación, luego de haber atravesado una de las cuarentenas más largas del mundo, además de un cúmulo de estrictas restricciones, el país superó la trágica cifra de los 100.000 fallecidos a causa de la pandemia.

“No podría vivir en paz sabiendo que, pudiendo evitar una muerte, dejé que esa muerte ocurriera”

Hace poco más que 15 meses, Fernández insistía en que prefería preservar la vida de los argentinos, incluso a costa de causar daños a la economía. “No podría vivir en paz sabiendo que pudiendo evitar una muerte dejé que esa muerte ocurriera. No quiero pensar lo que sería en mi conciencia dejar que mueran 40 mil. No duermo más, no vivo más en paz. Entonces yo esa duda nunca la tuve”, señalaba el Presidente.

“El dilema entre economía y salud es falso”, había asegurado Fernández en abril pasado. “No podría vivir en paz sabiendo que, pudiendo evitar una muerte, dejé que esa muerte ocurriera”, planteaba.

Y redoblaba la apuesta al señalar que “los que plantean el dilema entre la economía y la salud están diciendo algo falso. Sé que tengo que preservar a la pequeña y mediana empresa y a las grandes también”, aseguró.

Sin embargo, la Argentina ya cruzó la barrera de los 100.000 muertos y en 2020, el PBI cayó 10 puntos. Y la pobreza creció más de 6 puntos y alcanzó al 42% de la población (60% para menores de 18 años). Según informes del Indec, al cierre del año pasado, en la Argentina había 19 millones de pobres. En el contexto de las restricciones para contener la pandemia se sumaron 3 millones más en 12 meses. Y los resultados sanitarios de la política del gobierno nacional, están a la vista.