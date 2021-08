Alberto Fernández defendió a la profesora K: “Es una forma de abrirle la cabeza a la gente”, dijo

El presidente Alberto Fernández se refirió este viernes, con otra frase que generó mucha polémica, sobre el video donde se ve a la docente Laura Redetich increpando a un estudiante que defendió la gestión de Mauricio Macri en el aula; al respecto dijo que la actitud de la profesora “fue una forma de abrirle la cabeza a la gente”.

“Siempre dije a los alumnos que lo que tiene que hacer un profesor es sembrarle dudas. Que haya tenido ese debate es formidable. es una forma de abrirle la cabeza a la gente”, justificó el mandatario.

Y continuó defendiendo: “Porque es evidente que el chico, a quien no veo, tiene una idea formada que es el resultado de escuchar cosas dichas, como, por ejemplo: ‘El peronismo gobernó los últimos 70 años’. Y lo repite el chico. Ella se exalta porque sabe cómo es la verdad”.

Asimismo, manifestó que la profesora fue “estigmatizada” y se quejó por “el escándalo de proporciones que se armó” a partir de la filtración de las imágenes en redes sociales. En ese sentido comparó este caso con el de un director de un colegio de la Capital que defendió la dictadura y que no generó la misma polémica.

🇦🇷 | Una profesora kirchnerista se burló de un alumno humilde que no coincidía con ella: “Vos podes venir acá y comer esta porquería porque te lo da el estado. Anda a pagar con el sueldo de tu papá una escuela como esta”pic.twitter.com/4EjkLMug66 — ALERTA 140 (@Alerta140) August 26, 2021

Sin embargo, contrariamente Nicolás Trotta había manifestado sobre el tema que “esa no es la manera de calificar nunca a un estudiante por lo que uno piensa. No lo podemos permitir y no puede pasar en nuestra escuela”.

Y añadió: “Eso no es docencia. Puede haber intercambios en la escuela secundaria y en el nivel superior, y es saludable hacerlo, pero en otras condiciones. El maestro, el profesor y la profesora no pueden imponer su perspectiva, sino respetar la mirada y la pluralidad, tratando de generar pensamiento crítico”.

Cabe recordar que luego de que se viralizaran las imágenes, la Dirección de Escuelas bonaerense decidió suspender a la docente.