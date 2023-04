Alejandro Chini: “Tenemos que atacar cada uno de los problemas con compromiso y seriedad”

Alejandro Chini, candidato a concejal de Posadas por el sublema “Todos Juntos” (JXC), que lleva como candidato a intendente a Pablo Velázquez, brindó este domingo una entrevista al programa Somos Identidad que se emite por MisionesCuatro y habló de varios temas, entre ellos, lo que ve dia a día cuando recorre los barrios de la ciudad.

“Cuando vas día a día, vecino a vecino, cara a cara, cuando oís, escuchás, te das cuenta de que uno tiene un problema de un bache, otro vecino tiene un problema de luz, otro tiene un problema de agua, otro de tendido eléctrico. Vas sumando pequeños problemas y te encontrás que en realidad es la suma de todo eso, es un gran problema”, declaró.

“Entonces, tenemos que atacar cada uno de los problemas con compromiso y seriedad, no tiene que ser un eslogan, sino que tiene que ser algo serio, como entender el transporte, con una necesidad que todos puedan acceder libremente, pero, sobre todo, entendiendo de que un transporte que no puede entrar a un barrio porque es inseguro, es un problema para el que sale de trabajo, tal vez del centro, o que tiene que irse hasta un barrio alejado del centro. Hay líneas de colectivo que no ingresan al barrio por una cuestión de seguridad. Ese es uno de los planteos que tiene que ver con la seguridad, que ya lo venimos trabajando con Pablo desde el 2021”, explicó Chini.

Asimismo, agregó: “creo que no hay un solo Posadas, que en los últimos años se ha ido trabajando de cara, dándole la espalda a la ciudad y mirando mucho al río. Nosotros proponemos que hay que darle vuelta un poco a eso y empezar a mirar un poco la ciudad. La ciudad creció, pero no se desarrolló más allá de un centro, donde hay una cierta cantidad de servicios, pero también los vecinos del centro tienen problemas que tienen que ver con el tránsito, con las escuelas”, comentó.

Con respecto a su candidatura a concejal señaló: “es una construcción con Pablo (Velázquez), junto a parte del equipo que venimos trabajando desde ya varios años en la ciudad. Son pasos que se van dando en la vida y que te van posicionando en un lugar donde necesitamos acercar más posibilidades, más visibilidad a los vecinos para que tengan más alternativas y, sobre todo, entender que la visión de equipo es esto, es sumemos más personas y tratemos de contar lo que hacemos desde otras perspectivas”.

“De ahí surge un poco esta propuesta de ser parte de encabezar la lista de concejales y acompañarlo a Pablo, que en todo caso me toca a mí como nombre propio, pero entiendo que somos parte de un equipo desde el primero hasta el último de la lista, que la verdad, con mucho orgullo puedo decir que hemos podido formar una lista, que no solamente hay profesionales de todas las áreas, sino que hay vecinos comprometidos en cada una de las acciones sociales, en cada uno de los estamentos de la sociedad y que eso es lo que nos da la fortaleza y nos hace sentir contenidos y cercano al vecino, poder hablar frente a frente”, expresó Chini.