Alfonsín: “No sé qué espera la UCR para dejar JxC, Macri no hizo autocrítica”

BUENOS AIRES. El radical K, actual embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín apoyó al gobierno nacional con respecto al proyecto de Reforma Judicial y reclamó que el radicalismo abandone la coalición con el PRO, la Coalición Cívica y el peronismo anti – K, en particular, porque el ex presidente Mauricio Macri, no hizo la autocrítica tras perder las elecciones presidenciales del 2019.

“Hay que garantizar la independencia de poderes en el Poder Judicial, es un debate que está dando el oficialismo y es absolutamente necesario”, dijo el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín. Al tiempo que expresó: “Este debate lo tendría que haber dado el radicalismo hace 4 años. El Consejo de la Magistratura no cambió durante el gobierno anterior”, dijo el abogado.

Críticas a Macri y al radicalismo

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, Alfonsín aseguró: “La oposición no está cumpliendo su rol con responsabilidad”. Y agregó: “Si acusar a un gobierno de asesinar a alguien como hicieron en el caso de Fabián Gutiérrez es ejercer la oposición de forma responsable, no quiero ni saber qué sería ser irresponsable”.

“Después de las elecciones, la UCR se corrió más a la derecha de lo que ya estaba”, señaló Alfonsín, y advirtió: “La UCR no se puede oponer a un impuesto a las grandes fortunas, porque es un impuesto justo”. “No he visto una sola autocrítica de Macri desde que dejó el poder”, afirmó el dirigente, y concluyó: “No sé qué espera la UCR para dejar Juntos por el Cambio. No tiene nada que ver con el PRO”, sostuvo.